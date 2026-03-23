Rentabilidad asegurada en 2026: Banca March lanza un depósito al 2,30% TAE para nuevos clientes

La entidad eleva la rentabilidad de su depósito a 12 meses al 2,30% TAE, disponible hasta el 15 de abril

La rentabilidad de los depósitos ha cambiado bastante en los últimos años, y venimos de un 2025 en el que los tipos del Banco Central Europeo se estabilizaron en torno al 2% TAE. Tras ese periodo más calmado, 2026 ha empezado con un ambiente distinto: vuelven a aparecer ofertas más competitivas y los depósitos a plazo fijo recuperan protagonismo entre quienes buscan una forma sencilla y segura de rentabilizar su dinero.

Algunas entidades han decidido mejorar sus condiciones para atraer a los ahorradores. Una de ellas es Banca March, que ha elevado la rentabilidad al 2,30% TAE de su Depósito Flexible Avantio a 12 meses para nuevos clientes digitales. Se trata de una de las propuestas más atractivas del momento, aunque solo estará disponible hasta el 15 de abril.

Por qué los depósitos a plazo fijo vuelven a merecer la pena en 2026

El año pasado fue bastante plano para los depósitos bancarios, sin grandes movimientos en los intereses. Pero en estos primeros meses de 2026 la situación ha cambiado: la política monetaria europea se ha estabilizado y eso ha permitido que los bancos vuelvan a ofrecer rentabilidades más interesantes. Además, alternativas conservadoras como las Letras del Tesoro han perdido parte del atractivo que tuvieron en años anteriores.

Los depósitos a plazo fijo vuelven a ser una opción destacada, sobre todo porque permiten obtener una rentabilidad garantizada en 2026 sin depender de la evolución del mercado. Y dentro de todas las opciones disponibles, el depósito bancario de 12 meses se ha convertido en el favorito por su equilibrio entre plazo, seguridad y rendimiento.

Banca March aumenta la rentabilidad de su Depósito Avantio hasta el 2,30% TAE

BancaMarch Avantio

Uno de los movimientos más llamativos del sector es el de Banca March, que ha incrementado la rentabilidad del Depósito Flexible Avantio 12 meses al 2,30% TAE. Este depósito está disponible solo para nuevos clientes digitales, con una inversión mínima de 30.000 euros y un máximo de 300.000 euros, y únicamente se contrata a través de los canales online de la entidad hasta el 15 de abril.

Si llevamos esa rentabilidad garantizada para 2026 a cifras concretas, el cálculo es sencillo:

Con 100.000 euros invertidos, el cliente obtendría 2.300 euros brutos en un año.

Con 300.000 euros, el rendimiento bruto ascendería a 6.900 euros tras los 12 meses.

Además, el depósito Avantio Banca March destaca por su flexibilidad. Permite la cancelación anticipada del depósito a plazo fijo en cualquier momento, aplicando en ese caso una rentabilidad del 1,51% TAE. Es decir, incluso si surge un imprevisto y necesitas recuperar tu dinero antes del vencimiento, tu capital habrá generado intereses.

El perfil ideal para este depósito bancario 12 meses

Como ocurre con cualquier producto financiero, este depósito encaja especialmente bien con un tipo de ahorrador concreto. El Depósito Flexible Avantio a 12 meses está pensado para ahorradores digitales con perfiles prudentes, que prefieren estabilidad y claridad antes que asumir riesgos innecesarios.

Suele ser la opción ideal para quienes tienen un capital que no necesitan utilizar a corto plazo y quieren obtener una rentabilidad garantizada en 2026. Por eso se ha convertido en uno de los mejores depósitos de España para perfiles conservadores que buscan un rendimiento razonable, un plazo definido y condiciones transparentes.

No es un producto para empezar a ahorrar desde cero, ya que exige una inversión mínima de 30.000 euros. Más bien está orientado a quienes tienen un dinero parado y quieren que empiece a generar valor sin asumir riesgos.

Seguridad, solvencia y confianza de Banca March

BancaMarch Avantio

La mejora de la rentabilidad del depósito al 2,30% TAE es un argumento importante, pero no el único que convierte a este depósito a plazo fijo en una de las mejores opciones del mercado. También influye la solidez de la entidad que lo respalda. Banca March cuenta con uno de los niveles de solvencia más altos del sistema financiero español, con un ratio CET1 del 26,32%, muy por encima de la media del sector, situada en el 13,09%.

A esta fortaleza se suman más de 100 años de trayectoria y una valoración de 8,74 sobre 10 en satisfacción de clientes, según un estudio independiente de STIGA a cierre de 2025. Además, como cualquier depósito bancario, este producto está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular.

En los últimos meses, la renta fija y los depósitos han ganado mucho peso en las carteras, en gran parte por la incertidumbre internacional. Las previsiones apuntan a un escenario de estabilidad o moderación en los tipos del BCE, lo que convierte al depósito al 2,30% TAE de Banca March en una de las alternativas más interesantes para asegurar rentabilidad en un momento de cambios.

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