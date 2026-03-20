¿Tienes una Smart TV? Esta barra de sonido Samsung es el accesorio que le falta para mejorar la experiencia

¿Tienes una Smart TV de última generación? Si es así, tienes en casa la calidad de imagen y de sonido más potente del mercado, porque las televisiones actuales le dan bastantes vueltas a los modelos antiguos. Es normal tener una pantalla grande, resolución 4K o tecnología de imagen avanzada, aunque muchos televisores inteligentes flojean en el sonido.

No tanto por falta de calidad, sino de espacio. Las Smart TV actuales son cada vez más finas y eso limita la calidad del audio. Así que el sonido suele ser correcto, pero poco envolvente y con diálogos que en ocasiones cuesta entender. Pero tiene fácil solución, porque hemos fichado la barra de sonido B400F Serie B 2.0 de Samsung rebajada a menos de 90€ en la tienda de Samsung.com. ¡Vas a alucinar!

Razones para comprar esta barra de sonido Samsung

Sistema 2.0 con woofer integrado para escuchar graves más profundos sin subwoofer externo.

Expansión de sonido surround que amplía el audio en varias direcciones para una escucha más envolvente.

Conexión Bluetooth para enlazar la TV sin cables.

Modo Voice Enhance que mejora la claridad de los diálogos, incluso a un volumen bajo.

Un sonido más claro y envolvente sin llenar el salón de altavoces

barra de sonido B400F Serie B 2.0 Samsung

La barra de sonido B400F Serie B 2.0 de Samsung es superfácil de instalar sin tener varios altavoces repartidos por el salón. Es un sistema 2.0 que, gracias al woofer integrado, consigue unos graves más presentes sin ocupar más espacio. Es decir, las películas y las series tienen mucho más cuerpo, y lo agradecerás en escenas de acción y en deportes.

Incluye también un modo específico que ajusta la ecualización para mejorar las conversaciones. Además, podrás vincular esta barra de sonido Samsung con tu tele (sea de la marca que sea) por Bluetooth (sin cables) o con el HDMI ARC para una conexión mucho más estable.

Ofertas Samsung en barras de sonido

La tienda online de Samsung tiene varias promociones activas ahora mismo, y una de ellas es en las mejores barras de sonido del mercado. De hecho, puedes comprar la tuya con hasta 220€ de reembolso, según el modelo. Hay muchos productos interesantes incluidos en la promo, como las barras de sonido de la gama Q-Series, S-Series, B-Series o Ultra Slim, y también en altavoces.

Encontrarás descuentos en algunas barras de sonido, como esta que cuesta 60€ menos, además de reembolsos y ahora también un 10% de descuento extra en el carrito con el código PAPA10 (solo hasta el 20 de marzo).

Si quieres esta barra de sonido Samsung en tu salón, ahora la tienes rebajada a menos de 90€ solo por tiempo limitado. No olvides aplicar el cupón descuento PAPA10 para ahorrarte un 10%, ¡chollazo!

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