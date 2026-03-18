¿Viajas al extranjero en 2026? Consigue 3 días gratis de conexión ilimitada a internet con este cupón de eSimFLAG

La eSIM de eSimFLAG es la opción número 1 de miles de viajeros para tener internet en el extranjero, ahora con 3 días gratis de datos con el cupón ELESPANOL10.

¿Vas a viajar al extranjero este 2026? Puedes aprovechar la Semana Santa, el Puente de Mayo si vives en Madrid, el verano o quizá estás pensando ya en la próxima Navidad. Sea como sea, necesitas prever cómo te vas a conectar a internet al llegar a tu destino, y la opción favorita de miles de viajeros son las eSIM. Es decir, tarjetas SIM integradas en un smartphone y la alternativa perfecta al roaming internacional, a las SIM físicas y a depender de las redes Wi-Fi públicas.

Es una opción mucho más cómoda y barata, sobre todo si eliges la eSIM de eSimFLAG, con planes de datos para viajar a más de 170 países de todo el mundo desde solo 3 euros al día. Además, con el cupón ELESPANOL10 conseguirás 3 días de conexión gratis al comprar una eSIM para un mínimo de 4 días. Aprovecha ahora, porque la promoción solo estará activa hasta el 17 de abril.

Qué es una eSIM, cómo funciona y por qué usarla en 2026

eSimFlag

Una eSIM es una tarjeta SIM digital que se instala en tu móvil y, a diferencia de las SIM de toda la vida, no necesitas introducir tarjetas físicas ni cambiar la tuya por una del país al que viajas. Además, el proceso de comprar una eSIM e instalarla es supersencillo, aunque no seas muy amigo de la tecnología.

Solo tienes que comprar tu plan de datos antes de viajar, instalar la eSIM en tu móvil con solo escanear un código QR y tendrás conexión a internet automáticamente al poner un pie en tu destino. Además, con una eSIM mantendrás tu número habitual para llamadas o apps de mensajería, porque las eSIM son solo para tener datos móviles en el extranjero.

Así, no dependerás del roaming ni de sus tarifas desorbitadas en muchos países. Tampoco tendrás que buscar una tienda para comprar una SIM física, ni te expondrás a los riesgos de las redes Wi-Fi públicas, si es que las encuentras.

¿Por qué eSimFLAG? Así podrás viajar conectado a más de 170 países

eSimFlag

De las alternativas de eSIM que encontramos en el mercado, eSimFLAG tiene la propuesta más completa, equilibrada y con mejor relación calidad-precio para tener internet en el extranjero. De hecho, sus planes de datos comienzan en solo 3 euros al día y ahora puedes tener 3 días gratis de conexión a internet al comprar un plan de datos y aplicar el cupón ELESPANOL10 en el carrito.

Estas son otras razones para elegir la eSIM de eSimFLAG:

Datos ilimitados diarios para no preocuparte por el consumo y utilizar sin límite Google Maps, WhatsApp, Spotify o Instagram.

Funciona en más de 170 países por todo el mundo, así que es útil para visitar un único destino o varios países.

por todo el mundo, así que es útil para visitar un único destino o varios países. Solo necesitas instalar la eSIM en tu móvil una vez y, cada vez que viajes, podrás recargarla sin repetir el proceso.

una vez y, cada vez que viajes, podrás recargarla sin repetir el proceso. Proceso de instalación muy sencillo y soporte disponible las 24 horas.

Los viajeros que más eligen una eSIM en 2026

eSimFlag

Aunque hace unos años era una tecnología más desconocida, la eSIM ya es la primera opción de miles de viajeros para tener conexión a internet en cualquier país del mundo. Estos son algunos de los perfiles de viajeros que eligen una eSIM frente al roaming internacional:

Personas que hacen escapadas cortas al extranjero (un fin de semana, un puente…).

Parejas o familias que viajan varias veces al año.

Profesionales que hacen viajes exclusivamente por trabajo o que combinan teletrabajo con ocio.

Familias y grupos de amigos en general, para que todos tengan buena conexión durante el viaje dentro del mismo plan.

Cómo usar el código descuento eSimFLAG paso a paso

eSimFlag

eSimFLAG tiene una promoción activa en su web de 2 días gratis al comprar un plan de datos para viajar al extranjero, pero con el cupón descuento exclusivo ELESPANOL10 conseguirás 3 días de conexión gratis en la primera compra en planes con una duración mínima de 4 días, solo si compras tu eSIM antes del 17 de abril de 2026. Estos son los pasos a seguir:

Accede a la web de eSimFLAG. Elige el país de destino o la región y el número de días que va a durar tu viaje. En el carrito, antes de finalizar el proceso de compra, introduce el código ELESPANOL10 en el campo habilitado. ¡Y listo! Recibirás el código QR por email para instalar tu eSIM antes de viajar.

¿Pensabas que era más difícil? Si el proceso de instalar la eSIM es sencillo, lo es todavía más conectarte a internet, porque se activa automáticamente en cuanto aterrices en tu destino. Viajarás conectado por menos de 3 euros al día, no te llevarás sorpresas en la factura al volver y además ahora puedes tener 3 días gratis de internet con eSimFLAG con el cupón ELESPANOL10. ¡Aprovéchalo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.