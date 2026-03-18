Adelántate al buen tiempo con esta superoferta de AliExpress: un ventilador de techo ¡por menos de 95€!

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Quedan solo unos días para darle la bienvenida a la primavera y, a partir de ahí, comenzará poco a poco el buen tiempo hasta llegar a las temperaturas más altas. En la calle y en casa. ¿Y si empiezas a equipar ahora tu casa? Cuando llega el verano, normalmente se dispara el precio de ventiladores de techo y aires acondicionados por la alta demanda.

En cambio, si aprovechas oportunidades como la Promo de Aniversario de AliExpress, puedes encontrar chollos como el ventilador de techo Brizy! de Mellerware rebajado a menos de 95€ (antes costaba más de 200€). Además, es una de las opciones más eficientes que puedes encontrar en el mercado.

Lo más destacado de este ventilador de techo Mellerware

Motor DC de 45 W que reduce al mínimo el consumo eléctrico en casa.

6 velocidades ajustables para adaptar la intensidad (de brisa suave a un aire más potente).

Funcionamiento silencioso de 50 dB.

Temporizador programable hasta 8 horas.

Iluminación LED de 22 W con 3 tonalidades y hasta 2.300 lúmenes para ajustar el ambiente según el momento.

El ventilador que refresca en verano y reparte el calor en invierno

Ventilador de techo AliExpress

Hay una buena razón para comprar el ventilador de techo Brizy! de Mellerware ahora y aprovechar la oferta de AliExpress, y es que es un dispositivo al que le puedes sacar partido durante todo el año. Aunque no todo el mundo lo sabe. Lo más interesante es que tiene función verano/invierno con solo cambiar el sentido de giro de las aspas para refrescar o calentar una estancia.

En verano, genera una corriente que reduce la sensación térmica sin necesidad de enfriar el aire. Y en invierno, hace lo contrario, pues empuja el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo para aprovechar mucho mejor la calefacción. Además, este ventilador de techo Mellerware en oferta es apto para estancias de hasta 20 m², es decir, salones, dormitorios y hasta despachos.

¿Para quién es perfecto este ventilador de techo?

¿No sabes si le vas a sacar partido a la inversión? Este ventilador de techo es ideal para muchos perfiles:

Si quieres refrescar tu casa sin depender del aire acondicionado.

Te molesta mucho el ruido del aire acondicionado o de otros ventiladores por la noche.

Buscas una solución 2 en 1 que refresque (o dé calor) y también sirva como lámpara.

Necesitas un punto más de estilo, porque este ventilador de techo está disponible en distintos acabados.

No esperes al mes de junio para comprar un ventilador de techo, porque la inversión que tengas que hacer será mucho mayor. Aprovecha ahora que AliExpress ha rebajado este de Mellerware, con muy buenas reseñas positivas en el mercado, a menos de 95€.

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