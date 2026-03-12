¿Escuchas música 24/7? Estos auriculares open ear están a punto de agotarse en los Días Naranjas de PcComponentes

Los auriculares open ear son relativamente nuevos en el mercado, y una buena alternativa a los in-ear de toda la vida o a los de diadema. Son dispositivos con un diseño innovador que no ejercen presión dentro del canal auditivo, así que son mucho más respetuosos, y tampoco te aíslan por completo de lo que ocurre a tu alrededor.

Es decir, que podrás escuchar tu música 24/7 con una buena calidad de sonido y estar alerta de lo que pasa en el entorno. Viene bien, sobre todo, mientras haces deporte al aire libre. Y esa tecnología open ear, que lleva tiempo arrasando en ventas, se cuela ahora en los Días Naranjas de PcComponentes con los auriculares Bluetooth Nothing Ear. Están arrasando en ventas con un 53% de descuento, ¡date prisa!

Lo mejor de estos auriculares open ear

Tecnología Open Sound para escuchar música sin desconectar por completo del entorno.

Hasta 30 horas de autonomía (con estuche + auriculares).

Cada auricular solo pesa 8,1 gramos y tiene un diseño muy ergonómico.

Driver dinámico de 14,2 mm y membrana recubierta de titanio para graves profundos y agudos nítidos.

Así son los auriculares Nothing que triunfan en los Días Naranjas

auriculares Bluetooth Nothing

Los auriculares Bluetooth Nothing Ear combinan muy bien el sonido envolvente sin desconectarte de lo que ocurre a tu alrededor. El truco está en el driver escalonado y en la membrana personalizada para graves más intensos y frecuencias medias y altas mucho más claras. Además, el revestimiento de titanio se encarga de que escuches los agudos con la máxima precisión.

Por otro lado, son unos auriculares inalámbricos open ear muy ligeros, que no pesan y que podrás llevar puestos todo el día sin apenas molestias. Son compatibles con Android e iOS, e incorporan un modo de baja latencia para gaming. ¡No les falta ni un detalle!

¿Estos auriculares open ear son para mí?

Si haces deporte al aire libre, montas en bici o sales a correr, estos auriculares open ear de Nothing te están esperando. No son unos auriculares inalámbricos deportivos al uso, pero como pesan tan poco y son tan ligeros, se ajustan muy bien a la forma de la oreja, son discretos y no se mueven.

De todas formas, también le puedes sacar partido a la tecnología open ear si utilizas los auriculares para un uso más estándar, como entrenar en el gimnasio, salir a caminar, en el día a día en transporte público o en casa mientras estudias o trabajas.

¿Quieres unos auriculares más respetuosos con tu salud auditiva? Estos de Nothing te están esperando, pues cuestan menos de 70€ en los Días Naranjas de PcComponentes. ¡Corre a por ellos!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.