El secreto para una mirada joven y más luminosa: este tratamiento de Clarins por menos de 20€

¿Sabías que una mirada cansada te puede echar encima unos cuantos años? Pasamos muchas horas frente al ordenador, vivimos acelerados, dormimos menos de lo que deberíamos y el contorno de ojos es el primero en mostrar los síntomas de una mirada cansada. Por eso, necesitas incluir en tu rutina de skincare un buen tratamiento para la mirada.

Por ejemplo, un buen contorno de ojos que despierte la mirada, un corrector para la zona de la ojera y una máscara de pestañas que te el volumen que necesitas. Y eso es justo lo que hace el tratamiento para iluminar la mirada SOS Routine de Clarins, ahora a mitad de precio en Druni solo por tiempo limitado.

Beneficios del tratamiento para iluminar la mirada

Rutina completa de 3 pasos con cuidado antiedad y maquillaje.

El sérum para el contorno de ojos reduce arrugas y patas de gallo.

El tratamiento para las pestañas aporta volumen, longitud y curvatura mientras cuida la fibra capilar.

La máscara potencia el volumen de la pestañas desde la primera aplicación.

Así es el tratamiento completo de Clarins para iluminar tu mirada

tratamiento completo Clarins

El tratamiento para iluminar la mirada SOS Routine de Clarins es una de las mejores inversiones que puedes hacer para cuidar una de las zonas más delicadas del rostro y de paso que parezca que tienes una mirada mucho más amplia. Combina un tratamiento antiedad para el contorno de ojos con productos que potencian las pestañas y aportan profundidad a la mirada. El set de Clarins incluye:

Double Serum Eye : un sérum que reduce arrugas, suaviza las patas de gallo y mejora la firmeza de la piel.

: un sérum que reduce arrugas, suaviza las patas de gallo y mejora la firmeza de la piel. SOS Lashes Serum Mascara : una fórmula híbrida que tiene parte de tratamiento y parte de máscara para reforzar las pestañas y aportar denfsidad, longitud y curvatura.

: una fórmula híbrida que tiene parte de tratamiento y parte de máscara para reforzar las pestañas y aportar denfsidad, longitud y curvatura. Wonder Volumen Mascara: con una fórmula que da volumen en una sola pasada y el efecto se intensifica a medida que lo utilizas.

Cómo incorporar los productos de Clarins en tu rutina de skincare

Lo mejor de todo es que es muy fácil integrar este tratamiento para iluminar la mirada de Clarins sin necesidad de modificar los pasos de tu rutina de skincare. Sigue estos pasos:

Después de lavarte la cara, aplica el contorno de ojos Double Serum Eye y extiéndela a toquecitos desde el lagrimal hacia el exterior del ojo para favorecer la absorción y estimular la piel. A continuación, aplica el SOS Lashes Serum Mascara en las pestañas. Puedes usarlo antes de la máscara de pestaña e incluso por la noche para que haga efecto mientras duermes. Por último, cuando te maquilles, aplica la Wonder Volume Mascara para potenciar el efecto. ¡Y repite a diario! Cuanto más uses estos productos, mejores serán los resultados.

Utilizar estos productos es facilísimo, y además tu mirada te lo va a agradecer. Además, el pack de Clarins cuesta menos de 20€, así que es un chollo que deberías aprovechar antes de que vuelva a subir de precio.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.