Todos los deportistas quieren este smartwatch HUAWEI: ¡ahora rebajado en las ofertas de primavera de Amazon!

Hay un smartwatch perfecto para todo el mundo. Los relojes inteligentes se han hecho su propio hueco en el mercado hasta el punto de que es difícil ver los relojes de toda la vida. Y dentro de esa diversidad de opciones, encontramos pulseras de actividad para un uso estándar y también smartwatches deportivos para quienes llevan una vida mucho más activa, entrenan o practican algún deporte de forma semiprofesional.

El modelo que encaja muy bien en esta última definición es el smartwatch HUAWEI Watch GT 5, uno de los últimos lanzamientos de la marca que ahora baja su precio a solo 151€ (antes 249€) en las Ofertas de Primavera de Amazon. ¡Activas hasta el 16 de marzo!

Top 5 características de este smartwatch HUAWEI

Hasta 14 días de autonomía con una sola carga. Más de 100 modos de entrenamiento (carreras, rutas en bici, gimnasio, deporte al aire libre…). Navegación con mapas en tiempo real durante rutas de running o ciclismo, con datos de movimiento. Diseño muy cómodo y fino de solo 10,7 mm de grosor y 48 gramos de peso. Sistema avanzado de monitorización de salud que analiza varios sistemas del cuerpo.

Un smarwatch para entrenar y entender tu cuerpo

smartwatch HUAWEI Watch GT

La carta de presentación del smartwatch HUAWEI Watch GT 5 tiene muchos datos técnicos interesantes para deportistas, pero nos quedamos con la manera de traducir esos datos en el día a día. Por ejemplo, si sales a correr o a montar en bici, el reloj muestra las rutas directamente en la pantalla con navegación en tiempo real.

También analiza la forma de carrera mientras entrenas para registrar la distancia, la velocidad y para ayudarte a detectar patrones de movimiento y mejorar la técnica. Incluye, por supuesto, monitorización de salud avanzada (respiración, sueño, frecuencia cardíaca…) para que tengas siempre una visión completa de tu salud y bienestar.

¿Qué son las Ofertas de Primavera de Amazon?

Estamos a poco más de 10 días de darle la bienvenida a la primavera, y Amazon se ha adelantado a la fecha oficial con sus Ofertas de Primavera. Es un evento especial con ofertas personalizadas y grandes descuentos en productos de primeras marcas que estará activo hasta el 16 de marzo.

Cada día, encontrarás nuevas ofertas flash en tecnología, moda, belleza hogar, dispostivos electrónicos y en todas las categorías de Amazon. No necesitas ser cliente Prime ni introducir códigos descuento, porque los descuentos ya están aplicados. Para aprovechar las Ofertas de Primavera, solo tienes que añadir los productos que te interesen al carrito y comprarlos antes de que suban de precio.

Si eres deportista y tienes una vida activa, le vas a sacar mucho partido a este smartwatch HUAWEI. Y vas a amortizar la inversión en muy pocos meses, así que aprovecha que ahora baja su precio a menos de 155€. ¡Solo por tiempo limitado!

