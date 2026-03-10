Olvídate del Apple Watch: este smartwatch es más versátil y tiene mejor batería a un precio competitivo

No todo el mundo necesita un Apple Watch ni el smartwatch más completo y avanzado del mercado. Básicamente, porque no todos somos deportistas de élite ni le vamos a sacar partido a un GPS demasiado avanzado ni a modos de deporte profesionales. Es más, la mayoría de personas que utilizan hoy un reloj inteligente se quedan en las funciones básicas (control de la salud, contador de pasos, modos de deporte básicos y recibir notificaciones desde el móvil).

Dentro de ese perfil, hay un dispositivo que arrasó en ventas en 2025 y que seguirá haciéndolo durante todo este año. Es el smartwatch HUAWEI Watch Fit 3, que ahora baja de precio un 44% en MediaMarkt y se queda en menos de 90€. Si estás pensando en renovar tu smartwatch este año, seguramente este encaje mejor que ningún otro con tus necesidades y tu bolsillo.

Top 5 características de este smartwatch HUAWEI

Hasta 10 días de batería con un uso estándar. Pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con buena calidad incluso a plena luz del día. Llamadas Bluetooth integradas con altavoz y micrófono. Monitorización continua de frecuencia cardíaca, sueño, estrés y actividad física. Compatible con Android e iOS.

El smartwatch top ventas que casi todos necesitamos

smartwatch HUAWEI Watch Fit

Hay muchísimos relojes inteligentes modernos que se quedan cortos en autonomía y que tienes que cargar casi a diario. El smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 es uno de los que mejor batería tiene de su gama, con unos 10 días en uso estándar y unos 7 días si lo exprimes al máximo. Es perfecto para entrenar, para viajar y para dejar el cargador en casa durante días.

La pantalla es amplia para leer notificaciones sin resultar demasiado grande en la muñeca, sobre todo si no estás acostumbrado a utilizar smartwatches. Y actúa como un pequeño coach que registra la actividad, te avisa si llevas mucho tiempo sentado y monitoriza el ritmo cardíaco o el descanso nocturno.

¿Para quién es el reloj inteligente perfecto?

La ventaja de hablar de un smartwatch de gama media es que tiene un público amplísimo y que encaja muy bien en las necesidades de muchísimas personas. Por ejemplo:

Si sales a caminar o a entrenar y prefieres dejar el móvil en casa.

Trabajas muchas horas fuera de la oficina y quieres un reloj que te siga el ritmo.

Te gustaría poder responder a llamadas y mensajes desde la muñeca.

Quieres controlar tu salud y el descanso nocturno de manera sencilla.

¿Lo quieres? Si este 2026 tienes que renovar tu smartwatch, incluso si buscas regalo para el Día del Padre, aprovecha que el reloj más vendido de HUAWEI está rebajado a menos de 90€ en MediaMarkt.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.