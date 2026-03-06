No basta con un antivirus: por qué necesitas una VPN para proteger tu vida digital

Si los ciberdelincuentes evolucionan, ¿qué te impide mejorar la protección con un buen antivirus y una VPN que proteja tu conexión a internet?

Solo en el año 2025, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) hizo frente a más de 120.000 ciberataques, un 26% más que en el año anterior. La tendencia se ha acelerado y previsiblemente seguirá haciéndolo, porque nunca hemos vivido en una sociedad tan conectada como la actual. Hoy vivimos más conectados que nunca, y eso hace que proteger nuestra vida digital sea más importante que antes

El malware lidera el 'ranking' y el fraude electrónico supone cuatro de cada diez incidentes, con el phishing (correos que suplantan a bancos o empresas) a la orden del día con más de 25.000 intentos. Y sí, todos estamos expuestos a los riesgos, porque tenemos correos electrónicos, accedemos a la banca online, compramos desde el móvil, teletrabajamos y nos conectamos a redes Wi-Fi públicas. Así que la única manera de frenar los riesgos es con una solución todo en uno, como la de Norton, que protege los dispositivos con un antivirus avanzado y la navegación privada online a través de su VPN.

Antivirus Norton: protección contra virus, malware y otras amenazas

mujer usando norton

El antivirus sigue siendo la base de la ciberseguridad. El problema es que las amenazas han cambiado, y por eso las soluciones más básicas se quedan cortas. Norton ofrece protección avanzada que evoluciona frente a nuevas amenazas. Detecta comportamientos sospechosos en tiempo real gracias a tecnologías avanzadas.

Es decir, que un antivirus avanzado para PC ya no compara solo archivos con bases de datos tradicionales. Analiza comportamientos sospechosos y patrones anómalos en tiempo real, y es una forma eficaz de protegerte frente a un ransomware (un tipo de malware que 'secuestra' los datos de las víctimas a cambio de un rescate económico), spyware (software malicioso que recopila datos de un usuario y los envía sin su consentimiento) o intentos de intrusión antes de que causen daños.

Además, con cobertura multiplataforma, porque hoy en día necesitamos antivirus para Mac, cualquier otro PC, móviles o tablets, con un impacto mínimo en el rendimiento del equipo. Norton tiene planes que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios: Norton AntiVirus Plus y los planes Norton 360 Estándar, Deluxe y Advanced, desde 1,67€* al mes (durante el primer año).

Si buscas un software de antivirus seguro, estas son las principales capas de protección de Norton:

- Protección contra amenazas en tiempo real en cualquier dispositivo.

- Firewall inteligente que controla el tráfico entrante y saliente.

- Protección contra estafas con IA (identifica fraudes en mensajes, enlaces y contenidos manipulados).

- Gestor de contraseñas para almacenar claves en un lugar seguro.

VPN Norton: privacidad sin afectar tu experiencia online

Norton moviles

No tiene sentido que tengas un antivirus avanzado para PC y al mismo tiempo te olvides de proteger tu conexión a internet. Una VPN es una red privada virtual que cifra el tráfico de datos y oculta la dirección IP para dificultar el rastreo de tu actividad online. Es decir, el antivirus protege el dispositivo y la VPN Norton te ayuda a mantener una navegación más privada.

Estos son los beneficios de tener una VPN segura para Wi-Fi público y redes domésticas:

- Cifrado avanzado para proteger tus datos que convierte los datos en información ilegible para terceros (incluidos ciberdelincuentes).

- Política de VPN sin registros para reforzar la privacidad.

- Conmutador de interrupción (kill switch) que evita exposiciones accidentales si se cae la conexión VPN.

- Funciones adicionales para reforzar tu privacidad y ayudarte a evitar sitios web maliciosos.

La VPN de Norton está disponible para distintos dispositivos y permite conexiones desde diferentes ubicaciones internacionales, con planes Estándar, Plus y Ultimate que comienzan en 1,67€* al mes. Además, se integra perfectamente con el ecosistema Norton para protegerte frente a las amenazas más comunes.

De hecho, se posiciona como una opción sólida frente a otras VPN del mercado si la comparamos con otras opciones conocidas.

Preguntas frecuentes

¿Lo tienes claro? Las amenazas han cambiado y la protección también debe hacerlo, así que respondemos a las preguntas más frecuentes para que navegues protegido este 2026.

¿Qué diferencia hay entre un antivirus y una VPN?

El antivirus protege el dispositivo (ordenador, móvil, tablet) frente a malware, ransomware y amenazas. En cambio, la VPN cifra la conexión a internet y oculta tu dirección IP para una navegación privada online y evitar el rastreo.

¿Por qué necesito antivirus si ya uso una VPN?

Porque la VPN no elimina virus ni bloquea los archivos maliciosos. Únicamente protege la conexión, porque son herramientas complementarias y se deben utilizar juntas.

¿Puedo usar antivirus y VPN juntos?

Sí y, de hecho, deberías hacerlo. El Norton Antivirus y su VPN están pensados para funcionar juntos.

¿La VPN ralentiza la conexión?

El cifrado con VPN puede implicar una ligera variación en la velocidad, pero es mínima, porque existen soluciones optimizadas que minimizan el impacto en el rendimiento.

Ransomware, phishing, fraudes online, robos de datos, riesgos al conectarnos a Wi-Fi público… Las vulnerabilidades existen, pero una forma eficaz de reducir estos riesgos es contar con un servicio todo en uno que proteja tus dispositivos y conexión a internet (y a tu familia), y Norton sabe muy bien cómo hacer frente a los riesgos este 2026.

*Todos los meses durante el primer año