Cocina sin humos ni olores: ahorra 70€ en la campana extractora de IKEA que es tendencia

Nadie quiere que el olor a pescado o a frito se quede a vivir en el salón, especialmente ahora que las cocinas abiertas están tan de moda. La clave de una buena cocina es que sea bonita y funcional, y tener una campana extractora que cumpla es el primer paso. La campana MATTRADITION de IKEA tiene potencia, es silenciosa y se limpia sin esfuerzo. Si te toca renovar los electrodomésticos, esta es tu oportunidad. Este modelo de IKEA le da un toque elegante a tu cocina y ahora tiene un descuento del 23%.

Lo mejor de la campana MATTRADITION

Extracción potente : Con 552 m³/h de capacidad, ventila el humo y los olores en cuestión de minutos.

: Con 552 m³/h de capacidad, ventila el humo y los olores en cuestión de minutos. Luz LED integrada : Ilumina perfectamente toda la encimera.

: Ilumina perfectamente toda la encimera. Limpieza en lavavajillas : Los filtros de grasa se desmontan fácil y son aptos para lavavajillas.

: Los filtros de grasa se desmontan fácil y son aptos para lavavajillas. Dos modos de uso: Puedes instalarla con salida al exterior o en modo recirculación si no tienes ventilación.

Por qué elegir esta campana extractora

campana MATTRADITION IKEA

Lo que realmente marca la diferencia en este modelo es su equilibrio entre potencia y silencio. A diferencia de otras campanas básicas que hacen mucho ruido pero apenas aspiran, la MATTRADITION está diseñada para mover un gran volumen de aire sin que tengas que gritar para que te oigan en la cocina. Además, su versatilidad es un puntazo, el hecho de que IKEA ofrezca 5 años de garantía te da una seguridad que no encuentras en marcas blancas, asegurándote de que te dure muchos años.

Preguntas frecuentes

¿Es adecuada para una cocina abierta al salón?

Totalmente. Gracias a su gran capacidad de aspiración, evita que los olores se desplacen a otras estancias, algo fundamental si compartes espacio entre cocina y sofá.

¿Qué pasa si no tengo salida de humos al exterior?

No hay problema. Esta campana es híbrida, puedes usarla en modo recirculación simplemente añadiendo un filtro de carbón. El aire se filtra y vuelve limpio a la cocina.

¿Se nota mucho el ruido mientras cocinas?

Para la potencia que tiene, es bastante discreta. En las velocidades bajas apenas la notarás, y en la máxima es lo suficientemente razonable como para poder seguir charlando mientras terminas la cena.

¿Cada cuánto hay que limpiar los filtros?

Depende de cuánto cocines, pero lo ideal es meterlos al lavavajillas cada 2 o 3 semanas para que la potencia de succión no baje nunca.

Si buscas una cocina libre de humos y un diseño que no pase de moda, la MATTRADITION es la opción inteligente. ¡No la dejes escapar!

