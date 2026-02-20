¿Piel sensible al retinol? Pásate al bakuchiol para aprovechar todos sus beneficios sin irritación

El retinol es uno de los ingredientes estrella para reducir las arruguitas y las imperfecciones de las pieles maduras, pero el problema es que no todo el mundo lo tolera igual. Por ejemplo, hay dermis que lo manifiestan en forma de rojeces, sensación de tirantez excesiva o descamación. En todos estos casos, lo ideal es pasarte a un sérum con bakuchiol.

Este activo vegetal es una muy buena alternativa al retinol, porque proporciona los mismos resultados sin irritar. Es apto para pieles sensibles y, además, se puede utilizar junto a derivados de la vitamina A. De todas las fórmulas que hay en el mercado, hemos fichado The Bakuchiol Purple Serum de 3INA, ahora rebajado un 30% en Amazon para que lo pruebes más barato.

Beneficios de este sérum con bakuchiol

1% de bakuchiol que ayuda a estimular el colágeno y mejorar la firmeza sin irritar.

3% de péptidos para mayor elasticidad y piel más lisa.

0,5% de prebióticos que refuerzan la barrera cutánea mientras duermes.

Reduce arrugas e imperfecciones tras 8 semanas, según un estudio de 3INA.

Fórmula vegana y cruelty free.

Cómo aprovechar el ingrediente de moda para una piel más firme e hidratada

The Bakuchiol Purple Serum 3INA

Este The Bakuchiol Purple Serum de 3INA incluye en su fórmula una concentración del 1% de bakuchiol. Si lo traducimos a resultados, ayuda a que la piel recupere la firmeza y a reducir las líneas de expresión sin pasar por esa fase de 'adaptación' que tienes que hacer con el retinol.

La fórmula la completan péptidos y prebióticos para mejorar la elasticidad de la piel, tener una textura más uniforme, una piel más tersa al tacto y una barrera cutánea mucho más fuerte. Por tanto, es menos probable que el bakuchiol provoque sensibilidad o te haga reacción en la piel.

Cómo introducir el sérum de 3INA en tu rutina de skincare

La clave, como ocurre con todos los productos, está en la constancia. Este sérum con bakuchiol de 3INA se debe incluir en la skincare de noche, porque es cuando la piel está más receptiva para la regeneración.

Limpia la piel como un limpiador suave. Aplica tónico, si lo sueles utilizar. Con la piel aún fresca, aplica entre 3 y 4 gotas del sérum de 3INA por todo el rostro. No masajees en exceso, simplemente aplícalo a toquecitos con la yema de los dedos desde dentro hacia fuera. Sella con tu crema hidratante habitual para potenciar el efecto y mantener la hidratación.

Si ya has probado el retinol y tu piel no lo tolera bien, incluso si no quieres pasar por esa fase de adaptación porque tienes una dermis sensible, este sérum de bakuchiol es la alternativa más recomendable. Aprovecha ahora para probarlo rebajado a menos de 20€.

