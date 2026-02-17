PcComponentes rebaja este MacBook Air M4 a precio de iPhone: ¡por tiempo limitado!

Hay portátiles de una marca, de otra, más caros, más baratos… Pero pocos que estén al nivel del MacBook Air. Es el portátil de acceso a la gama de Apple, y lógicamente uno de los dispositivos más populares y más vendidos en todo el mundo. La razón principal es lo bien que equilibra el diseño, el rendimiento y el precio.

Ahora lo hace aún más, porque PcComponentes acaba de rebajar el portátil MacBook Air M4 de Apple a precio de iPhone (959€) durante las Ofertas TOP de la semana. Y con una potencia que hasta ahora estaba reservada para las gamas superiores.

Lo mejor de este MacBook Air vs. otros portátiles

Chip Apple M4 de 10 núcleos que combina 4 de alto rendimiento y 6 de eficiencia para mover edición en 4K.

16 GB de memoria unificada con un ancho de banda de 120 GB/s.

Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas con 2560 x 1664 px y 500 nits de brillo.

Hasta 18 horas de reproducción de vídeo y unas 15 horas de navegación Wi-Fi real.

Potencia profesional en 1,24 kg que cabe en cualquier sitio

Mac M4

Lo que más te va a sorprender del portátil MacBook Air M4 de Apple es lo bien que se desenvuelve en el día a día. El M4 es un dispositivo perfecto para editar vídeo en alta resolución, trabajar con capas en fotografía o simplemente navegar por internet y moverte en redes sociales. Una de las cosas más interesantes es que lo hace en absoluto silencio, porque no tiene ventiladores.

Sus 16 GB de memoria unificada te vendrán de maravilla en multitarea, porque el portátil responde bien y sin tirones. Aunque uno de los motivos por los que tanta gente busca el MacBook Air M4 en oferta es por la autonomía, porque casi ningún portátil del mercado alcanza cifras parecidas.

¿Para quién es el portátil perfecto?

Todo el mundo habla y quiere el portátil MacBook Air M4, pero ¿es perfecto para ti? Es una muy buena inversión si:

Utilizas el portátil en casa, en la oficina, en cafeterías y siempre lo llevas contigo.

Editas fotos, vídeo o contenido digital y necesitas una buena pantalla sin dar el salto a modelos más caros.

Tienes jornadas de trabajo largas o utilizas el portátil mucho fuera de casa (autonomía).

Vas a la universidad y, sobre todo, estudias alguna carrera técnica o creativa.

Ya tienes otros dispositivos Apple y quieres completar tu ecosistema.

Este MacBook Air es un portátil al que no te vas a poder resistir. Por lo fino que es, lo cómodo de usar y ahora también porque tiene un precio que no pasa de los 960€ en PcComponentes, ¿a qué esperas?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.