El iPhone 16e se agota en casi todo el mundo por el último movimiento de Apple… y PcComponentes lo tiene rebajado

El año pasado por estas fechas, Apple lanzó al mundo el iPhone 16e, el móvil más accesible de su ecosistema y el que nos permite acceder a la marca a un precio más reducido. Ahora, estamos viendo cómo muchas tiendas en todo el mundo están agotando su stock, y eso nos adelanta que Apple está a punto de lanzar al mercado el nuevo iPhone 17e.

No se espera un cambio radical en su filosofía, porque es la versión de acceso a la gama. Así que este es un buen momento para comprar el iPhone 16e, pues es prácticamente nuevo, no tiene tanta atención mediática ahora mismo y, a pesar de que está agotado en casi todo el mundo, PcComponentes lo tiene en stock por menos de 600€. Ojo, ¡por poco tiempo!

Razones por las que el iPhone 16e merece la pena

Pantalla OLED de 6,1 pulgadas con brillo de hasta 1200 nits.

Chip A18 con 8 GB de RAM.

Cámara principal de 48 MP con grabación 4K en Dolby Vision.

Batería para hasta 26 horas de vídeo y 90 de audio.

Un iPhone con potencia y autonomía suficiente a bajo precio

iPhone

La ventaja más importante del iPhone 16e es que mantiene la esencia de Apple, la interfaz y todas sus ventajas sin disparar el precio. Integra el chip A18 con una arquitectura de seis núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos que se nota en cuanto editas fotos pesadas, grabas en 4K o saltas de una app a otra.

Los 8 GB de RAM ayudan a ese rendimiento fluido. Y la autonomía también juega a su favor, con cifras suficientes para todo el día, carga rápida y carga inalámbrica. Por supuesto, también con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y Dual SIM con eSIM. La experiencia completa de Apple en formato reducido.

¿Merece la pena esta oferta de PcComponentes?

Las filtraciones nos adelantan que el iPhone 17e está al caer, y ya sabemos que no suele haber grandes cambios entre una versión y otra de smartphones Apple. Mucho menos en este caso, porque la marca introdujo esta nueva gama el año pasado y no tiene sentido un cambio demasiado radical.

El precio de salida, si es como el año pasado, sería de 709€. En cambio, el iPhone 16e está ahora en oferta en PcComponentes por solo 569€, lo que se traduce en un ahorro de 140€ a cambio de tener un móvil que no es la última versión, pero sí que incorpora lo más nuevo de Apple. Y soporta las mismas actualizaciones que el 17e.

No hay muchas opciones en España para comprar el iPhone 16e, al menos mientras esperamos al anuncio oficial del 17e. Por eso, aprovecha que ahora PcComponentes lo tiene en stock y rebajado, porque el chollo va a durar poco.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.