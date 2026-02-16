Ni Apple ni Samsung: nadie destrona a la pulsera de actividad que lleva meses siendo la más vendida

Las pulseras de actividad y los relojes inteligentes están a la orden del día, porque cada vez más personas llevan uno de estos dispositivos en la muñeca. Son útiles si simplemente llevas una vida activa, sin necesidad de practicar deporte a alto nivel. Ahora bien, ¿sabes cómo elegir la que mejor se adapta a ti?

Con total seguridad, diríamos que es la pulsera de actividad Xiaomi Smartband 10. Llevamos meses controlando los dispositivos que más se venden en Amazon, y este reloj no ha bajado en ningún momento del Top 1 en la plataforma. Lo explican sus prestaciones, su precio (ahora está rebajada) y también las reseñas de los usuarios, que cada día son más y mejores.

Características top de esta pulsera de actividad

Pantalla AMOLED de 1,72'' con bordes ultrafinos y un 73% de relación pantalla-cuerpo.

Sensor de frecuencia cardíaca incluso en natación y modo de transmisión en tiempo real.

+ 150 modos deportivos que se adaptan a todos los entrenamientos.

Batería de hasta 21 días con carga rápida en 1 hora.

Las razones detrás del éxito de la Xiaomi Smartband 10

Xiaomi Smartband

La pulsera de actividad Xiaomi Smartband 10 demuestra que no necesitas gastarte un dineral en un modelo avanzado si realmente no le vas a sacar partido. Si eres una persona activa, quieres un reloj inteligente que te cuente los pasos, que tenga modos de deporte y que además puedas recibir notificaciones del móvil, esta Xiaomi cumple de sobra.

Además, lo que más nos gusta es cómo convierte los datos en información útil. Por ejemplo, monitoriza la calidad del sueño y la traduce en informes personalizados para entender los patrones de descanso. Lo mismo con la frecuencia cardíaca o el nivel de oxígeno en sangre.

¿Para quién es la pulsera de actividad perfecta?

Esta es una pulsera de actividad compacta, fácil de llevar y discreta, que encaja muy bien si:

Practicas deporte habitualmente y quieres información sobre los entrenos (no profesional).

Quieres mejorar tu descanso y controlar los hábitos de sueño.

Necesitas una pulsera resistente al agua.

Eres una persona informada y quieres controlar los datos de salud más importantes.

¿Entiendes ya por qué todo el mundo se vuelve loco con esta pulsera de actividad Xiaomi? Está rebajada por poco tiempo y tiene un precio que no pasa de los 40€ en Amazon, así que aprovéchalo para llevártela baratísima. ¡Tiene 4,6/5 estrellas!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.