AliExpress se adelanta a la primavera: superoferta en este libro electrónico para leer más en 2026

¿Estás deseando que llegue el buen tiempo? La primavera es una época de tener más energía, de empezar a pensar en planes al aire libre, ¿y de retomar los hábitos que has dejado de lado durante el invierno? Si leer es uno de ellos, AliExpress tiene justo lo que buscas, porque acaban de rebajar el libro electrónico Bigme B6 durante las ofertas de la Promo de Primavera, que ya han llegado a la plataforma.

Es un libro electrónico rebajado con una batería casi infinita y prestaciones muy top para leer en cualquier lugar sin forzar la vista. Así que empieza a pensar en todas las historias en las que te vas a sumergir esta primavera, porque este eBook ha pasado de costar casi 400€ a menos de 175€.

Puntos fuertes de este libro electrónico

Pantalla de tinta electrónica de 6 pulgadas con alta definición y una lectura muy parecida al papel.

Luz frontal ajustable en 36 niveles para adaptar la intensidad.

Sistema operativo Android 14 con Google Play integrado.

Almacenamiento de 4 GB + 64 GB ampliable hasta 1 TB.

La mejor manera de llevar tus libros favoritos siempre contigo

libro electrónico Bigme

El libro electrónico Bigme B6 destaca por muchas razones. Una de las más evidentes es la pantalla de tinta que reduce el cansancio visual, aunque se te haga tarde leyendo, y el PPI de 300 en blanco y negro permite que los textos se vean nítidos. Y si eres de leer cómics o libros ilustrados, te va a encantar la versión en color.

Con la batería de 2100 mAh podrás leer durante días y dejarte el cargador en casa. Además, gracias a la conectividad Wi-Fi y al Bluetooth podrás descargar libros directamente o sincronizar contenido con otros dispositivos. Y elegir siempre el formato y tu app de lectura favorita.

¿Qué es la Promo de Primavera de AliExpress?

AliExpress lo ha vuelto a hacer, y se ha adelantado al buen tiempo con la Promo de Primavera. Son varios días de ofertas con descuentos de hasta el 60% en cientos de productos de primeras marcas. Incluye el libro electrónico al que le hemos echado el ojo y otros chollos en tecnología, moda, complementos, hogar, electrodomésticos y más.

¿Y cómo saber si un producto tiene descuento? Encontrarás los chollos identificados con la etiqueta 'Promo de Primavera' y solo tienes que añadirlos al carrito para comprarlos al precio en oferta. Por lo general, son productos con stock limitado, y en cualquier caso las ofertas terminan este 23 de febrero a las 23:59 horas. ¡Aprovéchalo!

Este libro electrónico es el mejor dispositivo para llevar tus lecturas a todas partes, si ya eres un lector empedernido, o para coger poco a poco el hábito esta primavera. ¡Tú decides!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.