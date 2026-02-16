Esta es la alfombra de Ikea que añade personalidad a tu recibidor y combina con todos los muebles

¿Consideras que tienes un recibidor práctico y funcional? Al final, es la puerta de entrada a tu casa, tanto para ti como para las visitas, así que tiene que haber un equilibrio entre que sea estético y acogedor, pero al mismo tiempo que te permita tenerlo todo a mano. Y lo que no puede faltar en este espacio es una alfombra que proteja el suelo y que además aporte algo diferente.

Rastreando en el outlet de Ikea, hemos fichado la alfombra verde azulada y negra VÄGSKYLT, con un tamaño de 80 x 150 cm que se adapta muy bien a todos los recibidores y pasillos. Te va a encantar lo bien que queda la combinación de colores, pero mucho más cuando te digamos que cuesta menos de 25€ en el outlet de Ikea. ¡Aprovecha!

Lo que más nos gusta de esta alfombra de Ikea

Diseño moderno con rayas en verde azulado y negro que estilizan.

Material 100% algodón con un tacto muy suave y natural.

Limpieza sencilla con aspiradora y fácil de retirar las manchas secas y húmedas.

Compatible con suelos con calefacción radiante.

La alfombra que vas a querer en tu recibidor

alfombra verde azulada y negra

La alfombra verde azulada y negra VÄGSKYLT también está disponible con el mismo diseño en rosa y naranja, por si consideras que esos colores encajan mejor con la decoración de tu casa. En cualquier caso, ambas están confeccionadas con algodón natural muy cómodo, que absorbe la humedad y protege el suelo.

Solo tienes que aspirarla habitualmente y girarla de vez en cuando para mantenerla en buen estado y para que el desgaste sea uniforme. Además, es totalmente compatible con felpudos o protecciones antideslizantes en todo tipo de superficies.

Cómo comprar en el outlet de Ikea y qué ofertas puedes aprovechar

No todo el mundo lo sabe, pero Ikea tiene una sección de outlet en su página web donde puedes encontrar productos interesantes muy rebajados, pues algunos comienzan en precios por debajo de 1€. El stock suele ser más limitado que el resto del catálogo, pero puedes encontrar chollos para tu casa.

Además, tienen una sección de Special Prices con productos que bajan su precio por tiempo limitado. Y después se suman ofertas temporales, como la que tienen activa ahora mismo. Si haces tus compras entre el 16 y el 22 de febrero, y además tienes la IKEA Family, puedes recibir tu pedido pequeño (gratis en casa (a partir de 50€). Sin gastos de envío.

Esta alfombra de primera calidad es un buen ejemplo de todo lo que puedes encontrar en el outlet de Ikea a buen precio, así que aprovecha que cuesta menos de 23€ para darle personalidad a tu recibidor. ¡Nos eencanta!

