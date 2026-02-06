Café recién hecho sin enchufes: así funciona la cafetera inalámbrica portátil que necesitas si eres muy cafetero

¿Eres de los que no puede empezar el día sin una buena taza de café? ¿Y de los que necesitan recargar pilas a media mañana o después de comer? Si es así, necesitas la cafetera espresso inalámbrica 2 en 1 de Balashov, la que tantos adictos al café están comprando ahora que está rebajada a menos de 35€ (antes casi 100€) en AliExpress.

Su funcionamiento es tan sencillo que puedes preparar una taza de café siempre que quieras sin depender de un enchufe, aunque no estés en casa o no tengas una cafetería cerca. Es ideal para muchos más usos de lo que crees, ¡toma nota!

Lo más destacado de esta cafetera espresso eléctrica

Puedes preparar café sin cables ni enchufes con su batería integrada.

Compatible con café molido y cápsulas.

Alcanza la temperatura adecuada de extracción para un espresso.

Presión suficiente para un café con cuerpo y aroma.

La manera más cómoda de tener siempre café caliente

Balashov cafetera portatil

La cafetera espresso inalámbrica 2 en 1 de Balashov es sinónimo de versatilidad. Incluye una batería de 7.500 mAh para preparar entre 4 y 5 cafés calentando el agua, más que suficiente para todo un día fuera de casa. Si utilizas agua ya caliente, la capacidad se multiplica y puede llegar a preparar más de 200 extracciones. Así que es muy práctica para viajes largos o escapadas de fin de semana.

Lo que también juega a su favor es la experiencia de uso, porque solo necesitas darle a un botón para que empiece a funcionar. En unos pocos minutos, la cafetera calienta el agua y extrae el café a una temperatura constante de 92ºC, con una presión de 20 bares y un depósito de agua de 80 ml.

Todos los usos que le puedes dar a esta cafetera 2 en 1

Literalmente, se nos ocurren cientos de maneras diferentes de utilizar esta cafetera inalámbrica portátil. Aquí van algunas ideas:

Para escapadas de fin de semana o viajes algo más largos, sobre todo en coche.

Si eres de hacer planes al aire libre, viene de maravilla en campings o excursiones.

En casa también es perfecta como cafetera auxiliar, para despachos, sala de estudios o segundas residencias.

Además, como esta cafetera inalámbrica portátil funciona tanto con café molido como con cápsulas, se adapta muy bien a distintos hábitos y estilos de vida. La buena noticia es que la tienes rebajadísima a menos de 35€ en AliExpress, ¡es la compra con más sentido si eres adicto al café!

