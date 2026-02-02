Prepara un capuchino o un té matcha en casa: este espumador de leche consigue la textura perfecta

Un espumador de leche es un pequeño dispositivo que en ocasiones viene integrado en las cafeteras más modernas. Y en otras, tendrás que comprarlo por separado si quieres que la crema de tu café o tu té tenga esa textura perfecta que solo consiguen en tu cafetería favorita. Sirve para calentar la leche, espumarla o hacer las dos cosas a la vez.

Lo puedes utilizar en tu capuchino, té marcha, chocolate caliente o en cualquier bebida fría con espuma. Incluso para calentar la leche sin vigilar en fuego ni manchar cacerolas. Y lo mejor es que acabamos de fichar el espumador de leche de Create rebajado a menos de 36€ en AliExpress. ¡Te contamos cómo usarlo!

Puntos fuertes de este producto

Prepara espuma caliente o fría.

Buena capacidad para no quedarte corto.

Programas automáticos que ahorran mucho tiempo.

Limpieza sencilla, porque las piezas son aptas para el lavavajillas.

Espuma y calienta la leche a tu ritmo

espumador de leche Create

El espumador de leche de Create es perfecto si quieres preparar un café en casa y sentirte un barista. Cuando te apetezca tomar una bebida calentita, calienta la leche a una temperatura de hasta 60ºC. Y cuando prefieras algo fresquito, puedes hacer espuma para cafés con hielo o bebidas vegetales.

Tiene una capacidad total de 620 ml para preparar una taza individual o varias al mismo tiempo. Es decir, hasta 400 ml para calentar leche o unos 200 ml cuando quieres espuma bien densa. Este espumador de leche rebajado en AliExpress incluye una pantalla táctil y cuatro programas automáticos con las funciones más habituales.

Cómo usar un espumador de leche paso a paso

Aunque nunca hayas utilizado un espumador de leche, ¡es facilísimo! Sigue estos pasos:

Añade la leche dentro de la jarra, respetando siempre las marcas de capacidad, según si vas a calentar o espumar. Coloca la jarra en la base y selecciona el programa (espuma caliente, espuma fría, solo calentar o chocolate caliente). Cuando el espumador termine, te avisará y solo te queda servir la leche o la espuma directamente en la taza. Limpia la jarra. Como es apta para el lavavajillas, puedes meterla directamente o aclararla a mano.

¿Sabías que era tan fácil? Si eres fan de las bebidas con leche y quieres conseguir esa crema y textura perfecta que solo disfrutas en tu cafetería favorita, ahora lo tienes en bandeja. Aprovecha que este espumador de leche de Create es facilísimo de utilizar y además está muy barato en AliExpress.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.