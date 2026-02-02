Prepara un capuchino o un té matcha en casa: este espumador de leche consigue la textura perfecta
Si te gusta la textura de la crema cuando te pides un café o un té fuera de casa, ahora puedes conseguir el mismo resultado con este espumador de leche.
Las 10 mejores cafeteras express del 2025: De'Longhi, Krups o Philips ¿cuál comprar?
Un espumador de leche es un pequeño dispositivo que en ocasiones viene integrado en las cafeteras más modernas. Y en otras, tendrás que comprarlo por separado si quieres que la crema de tu café o tu té tenga esa textura perfecta que solo consiguen en tu cafetería favorita. Sirve para calentar la leche, espumarla o hacer las dos cosas a la vez.
Lo puedes utilizar en tu capuchino, té marcha, chocolate caliente o en cualquier bebida fría con espuma. Incluso para calentar la leche sin vigilar en fuego ni manchar cacerolas. Y lo mejor es que acabamos de fichar el espumador de leche de Create rebajado a menos de 36€ en AliExpress. ¡Te contamos cómo usarlo!
Puntos fuertes de este producto
- Prepara espuma caliente o fría.
- Buena capacidad para no quedarte corto.
- Programas automáticos que ahorran mucho tiempo.
- Limpieza sencilla, porque las piezas son aptas para el lavavajillas.
Espuma y calienta la leche a tu ritmo
El espumador de leche de Create es perfecto si quieres preparar un café en casa y sentirte un barista. Cuando te apetezca tomar una bebida calentita, calienta la leche a una temperatura de hasta 60ºC. Y cuando prefieras algo fresquito, puedes hacer espuma para cafés con hielo o bebidas vegetales.
Tiene una capacidad total de 620 ml para preparar una taza individual o varias al mismo tiempo. Es decir, hasta 400 ml para calentar leche o unos 200 ml cuando quieres espuma bien densa. Este espumador de leche rebajado en AliExpress incluye una pantalla táctil y cuatro programas automáticos con las funciones más habituales.
Cómo usar un espumador de leche paso a paso
Aunque nunca hayas utilizado un espumador de leche, ¡es facilísimo! Sigue estos pasos:
- Añade la leche dentro de la jarra, respetando siempre las marcas de capacidad, según si vas a calentar o espumar.
- Coloca la jarra en la base y selecciona el programa (espuma caliente, espuma fría, solo calentar o chocolate caliente).
- Cuando el espumador termine, te avisará y solo te queda servir la leche o la espuma directamente en la taza.
- Limpia la jarra. Como es apta para el lavavajillas, puedes meterla directamente o aclararla a mano.
¿Sabías que era tan fácil? Si eres fan de las bebidas con leche y quieres conseguir esa crema y textura perfecta que solo disfrutas en tu cafetería favorita, ahora lo tienes en bandeja. Aprovecha que este espumador de leche de Create es facilísimo de utilizar y además está muy barato en AliExpress.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.