Esta marca española tiene los pendientes en tendencia para regalar a tu chica en San Valentín (y rebajados)

Acabamos de darle la bienvenida al mes de febrero, y eso solo puede significar que San Valentín está a la vuelta de la esquina. Y sí, aunque cualquier día del año es bueno para demostrar amor a tu pareja, nunca está de más tener un detalle especial el 14 de febrero. Para hacerte la vida más fácil, hemos fichado unos pendientes de corazón bañados en oro de 18 quilates.

Son de Singularu, una marca española de joyas que ha crecido muchísimo en los últimos años con diseños sencillos para todos los estilos y, por supuesto, con sello 'made in Spain'. Tu chica se va a enamorar a primera vista de estos pendientes de corazón, ahora rebajados en Amazon a menos de 35€ a las puertas de San Valentín.

Por qué es el regalo perfecto de San Valentín para tu chica

Diseño en forma de corazón que viene ideal para regalar el 14 de febrero.

Piedra natural en un color naranja que aporta luz y personalidad.

Tamaño equilibrado que se nota sin resultar excesivo.

Cierre cómodo tipo 'click' para usarlos a diario.

Unos pendientes para regalar en San Valentín que se llevan tod el año

pendientes Singularu

Los pendientes de Singularu están formados por un aro dorado de 20 mm con un charm de corazón fabricado en jade natural. Es decir, una joya que es el regalo perfecto para este San Valentín y que tu novia podrá llevar todos los días.

Está bañada en oro de 18 quilates para darle ese toque elegante, mientras que el latón hace que sean resistentes y muy fáciles de mantener. Además, con un cierre de 'click' para ponerlos y quitarlos fácilmente.

¿Cómo saber si vas a acertar con el regalo?

Si vas a hacer un regalo especial en San Valentín, lo único que quieras es acertar y sorprender a tu chica. ¿Y por qué estos pendientes de Singularu?

Es una pieza muy versátil que pega muy bien en el día a día y en las ocasiones especiales.

El baño en oro de 18 quilates le da un toque elegante.

Al estar fabricados con latón, son muy resistentes y fáciles de mantener.

El jade es una piedra natural que tiene variaciones de color y de brillo, así que no hay dos piezas iguales.

El tamaño del corazón (20 x 20 mm) llama la atención sin recargar el outfit.

Ya sabes que es un regalazo para San Valentín, ¿verdad? Las joyas de Singularu llevan meses arrasando en ventas, y estos pendientes en forma de corazón son el mejor detalle que puedes tener con tu pareja este 14 de febrero. ¡Nos encantan!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.