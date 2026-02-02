Consigue el mejor seguro de viaje pagando un 10% menos con el cupón descuento de Chapka

Gastos médicos elevados, asistencia 24/7 y hasta repatriación en los destinos más buscados de 2026: todo sobre el seguro de viaje internacional Chapka.

Ya tienes cerrado el alojamiento y los vuelos para ese viaje internacional que tienes previsto para 2026, pero te falta algo importantísimo: el mejor seguro de viaje. Contratarlo no es un trámite más, es lo que marca la diferencia entre viajar con tranquilidad o jugártela. ¿No sabes dónde buscar buenas opciones? No te preocupes. Chapka tiene justo lo que necesitas para moverte seguro, y además ahora tiene un 10% de descuento usando el cupón ELESPAÑOL10.

Japón, Estados Unidos, el Sudeste Asiático... Son los destinos que están triunfando en 2026, pero que también encabezan la lista de países donde la sanidad te puede salir carísima. Así que el seguro de viaje internacional en estos casos no es precisamente un capricho. Al revés. Si viajas bien cubierto, disfrutas el doble y, además, lo que te ahorras con este cupón descuento de Chapka puedes dedicarlo a alguna excursión que te apetezca o a probar esos restaurantes que tuviste que tachar de tu lista.

¿Qué no puede faltar en un seguro de viaje?

Si es la primera vez que contratas un seguro de viaje o simplemente no tienes claro qué tiene que incluir, aquí van las coberturas clave:

Cobertura médica elevada , sobre todo si viajas a destinos donde la sanidad pública no cubre a turistas o donde los precios se disparan.

, sobre todo si viajas a destinos donde la sanidad pública no cubre a turistas o donde los precios se disparan. Repatriación y telemedicina .

. Atención permanente en español . Cuando surge un problema, que te atiendan en tu idioma no tiene precio.

. Cuando surge un problema, que te atiendan en tu idioma no tiene precio. Sistema sin adelantos, para que no tengas que rascarte el bolsillo y reclamar después.

Chapka, el mejor seguro de viaje de 2026

Nueva york seguro de viaje

Chapka no es otra compañía de seguros de viaje. Son especialistas en esto, conocen a fondo cada destino y saben exactamente qué puede necesitar un viajero según a dónde vaya. Además, forman parte de Aon, un grupo con músculo y experiencia internacional de sobra. Así es como han conseguido dar forma al seguro de viaje más completo del mercado.

Su propuesta es inigualable. Entre otras muchas bondades, cuentan con coberturas médicas generosas, repatriación incluida, protección para muchísimas actividades y deportes, app para estar al tanto de todo, telemedicina y atención en español. Ya de por sí tenían la mejor relación calidad-precio del sector, y ahora le ponen la guinda con un 10% de descuento usando el cupón ELESPAÑOL10.

Cap Trip, el seguro favorito de los viajeros

La inmensa mayoría de quienes acuden a esta compañía recurren al seguro Cap Trip de Chapka. Está pensado para viajes de menos de 90 días, que es lo que mejor encaja con quienes se van de vacaciones, viajes de unas semanas o incluso escapadas intercontinentales.

Si buscas el mejor seguro de viaje, lo ideal es acudir directamente a Cap Trip Plus. La diferencia de precio con la versión básica es mínima y las coberturas suben varios escalones. Los motivos son claros:

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Gastos médicos cubiertos hasta 2,5 millones de euros.

Enfermedades previas incluidas y repatriación asegurada.

Regreso anticipado, compensación por retrasos del transporte y protección ante pérdida de equipaje.

Cancelación del viaje como opción adicional, cubriendo hasta 7.000€.

Elige el mejor seguro para cada destino

japon seguro de viaje

Aunque el destino se repita, no hay dos viajes iguales. Ese es precisamente el motivo por el que tienes que pensar tanto en tus preferencias como en el estilo de vida del país al que viajas a la hora de escoger seguro de viaje internacional. Aquí tienes algunos ejemplos con los que lo entenderás mejor:

Japón : tiene una sanidad de primera, pero los costes médicos para turistas están por las nubes. Tener un seguro de viaje para Japón es prácticamente obligatorio.

: tiene una sanidad de primera, pero los costes médicos para turistas están por las nubes. Tener un es prácticamente obligatorio. Estados Unidos y Canadá: una simple visita a urgencias puede dejarte temblando cuando veas la factura. Mejor no arriesgarse.

una simple visita a urgencias puede dejarte temblando cuando veas la factura. Mejor no arriesgarse. Sudeste Asiático: lo que más se valora es la asistencia permanente, la telemedicina, la repatriación y que cubra las actividades típicas de la zona.

¿Cómo se usa el cupón descuento ELESPAÑOL10?

El cupón descuento ELESPAÑOL10 te da un 10% de rebaja cuando contratas tu seguro de viaje con Chapka. No importa el destino, ni las fechas, ni las coberturas. Se aplica en cualquier caso si sigues estos pasos:

Entra en la web de Chapka y busca tu seguro de viaje (número de personas, fechas, países, póliza y coberturas extra). Rellena los datos del titular del seguro y del resto de viajeros. Justo antes del pago, escribe el cupón Chapka ELESPAÑOL10 y verás cómo se aplica automáticamente un 10% de descuento sobre el total.

Ya estás mirando el calendario pensando en ese viaje que llevas tanto tiempo planeando para este 2026. Recuerda que, con una buena cobertura, lo disfrutarás el doble, y que ahora lo tienes más fácil que nunca con el código ELESPAÑOL10 y ese descuento del 10% que te da en el mejor seguro de viaje internacional de Chapka.

