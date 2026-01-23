El zapatero perfecto existe: con espacio suficiente, banco y el poder de hacer que tu recibidor parezca más amplio

¿El recibidor de tu casa es un espacio práctico y funcional? Es lo primero que vemos al entrar y, pese a eso, no siempre le prestamos la atención que merece. Sea grande o pequeño, lo ideal sería que coloques un zapatero en el recibidor para calzarte y descalzarte antes de salir de casa, tenerlo todo ordenado y evitar entrar en casa con los zapatos sucios de la calle.

Hay quien tiene un zapatero en el dormitorio, en el vestidor o en cualquier otra zona de la casa, pero la opción más cómoda y práctica es en el recibidor. Y que tengas una casa pequeña ya no es excusa, porque hemos fichado en Leroy Merlin el zapatero minimalista perfecto, con un diseño que hace que tu recibidor parezca más amplio. Además, ¡está rebajado a menos de 50€! Una ganga.

Lo mejor de este zapatero minimalista

Una sola pieza con zapatero y banco para reforzar la comodidad.

Diseño blanco con líneas sencillas que queda bien en cualquier espacio.

Asiento acolchado para calzarte y descalzarte cómodo.

Estructura estable con patas metálicas.

El zapatero para el recibidor más cómodo

zapatero banco

Cuando decimos que este zapatero de Leroy Merlin es perfecto, lo decimos con argumentos. Para empezar, el diseño en color blanco es neutro, queda de maravilla en cualquier hogar y tiene el tamaño perfecto (100 x 35 x 82,2 cm) para encajar en recibidores de todos los tamaños.

Lo que más nos gusta es el banco para calzarte o descalzarte cómodamente, a lo que se suma un espacio debajo para el calzado y otras dos baldas con puertas para guardar lo que quieras. Y, por supuesto, una pequeña superficie en la parte superior para usar de decoración, incluso para poner una bandeja con las llaves de casa.

¿Merece la pena la oferta de Leroy Merlin?

Lo primero que tienes que saber es que Leroy Merlin lanzó hace unas semanas sus Super Ofertas y seguirán activas hasta el 2 de febrero. Quieren que empieces el año ahorrando a lo grande, con sus descuentos de hasta el 40% en todo el catálogo.

Por ejemplo, puedes conseguir tus favoritos de decoración, iluminación y pintura por un 40% menos, empezar a pensar ya en el jardín y la terraza para el verano con un 30% de ahorro o renovar la cocina con descuentos de hasta el 15%.

Aun así, el catálogo de Leroy Merlin está repleto de chollos. Si todavía no tienes un zapatero en el recibidor, este que hemos fichado es una opción interesante, porque es completo, tiene espacio suficiente y además no cuesta más de 50€. ¡No lo vas a encontrar más barato!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.