No necesitas un smartwatch de gama alta, mientras HUAWEI siga teniendo este bestseller en su catálogo (ahora rebajado)

¿Estás en busca del smartwatch perfecto? O bien porque ya tienes un modelo básico y quieres mejorar sus prestaciones, o porque todavía no has caído en la tentación de tener un reloj inteligente. Hasta ahora. Eso sí, quítate de la cabeza la idea de que necesitas un smartwatch de gama alta o gastarte un dineral, porque no es así.

Por suerte, el mercado está lleno de opciones para todos los gustos y también de ciertos clásicos que se renuevan y son cada día más interesantes. El smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 es uno de ellos, porque presume de ser uno de los más equilibrados de la marca y además ahora está rebajado en MediaMarkt a menos de 100€. ¡Aprovéchalo!

Las 5 características más top de este smartwatch

Pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas muy clara y nítida incluso a pleno sol.

Llamadas por Bluetooth desde la muñeca para olvidarte del móvil.

Autonomía de hasta 10 días.

Seguimiento de salud completo (ritmo cardíaco, sueño, estrés) y de deporte.

Compatible con dispositivos iOS y Android.

Así es el smartwatch HUAWEI que te acompaña durante todo el día

El mejor smartwatch fit3B

Uno de los puntos fuertes del smartwatch HUAWEI Watch Fit 3 es lo cómodo y práctico que es para el día a día. Tiene un diseño cuadrado bastante ligero, una pantalla grande sin llegar a ser excesiva y correas intercambiables para personalizarlo al máximo. En el terreno de la salud, mide absolutamente todos los parámetros: ritmo cardíaco, nivel de estrés, respiración, calidad del sueño, ciclo menstrual…

Y si eres deportista, incluye varios modos para hacer un seguimiento completo, sea cual sea la actividad que practiques. Todo con hasta 10 días de autonomía y la posibilidad de recibir llamadas y notificaciones en el smartwatch HUAWEI, sin tener que sacar el móvil.

¿Es el smartwatch perfecto para mí?

Este smartwatch de HUAWEI en oferta tiene un público muy amplio, porque sus prestaciones también lo son. Es para ti si:

Buscas tu primer reloj inteligente o quieres uno más completo.

Te interesa que tenga buena autonomía, que sea intuitivo y que rinda tanto en el día a día como para hacer deporte.

Quieres controlar la actividad física sin ser deportista profesional.

Usas iPhone o Android y no quieres atarte a un sistema operativo en concreto.

Si quieres darte un capricho o hacer un regalo especial, aprovecha las ofertas de La cuesta de enero de MediaMarkt, porque este HUAWEI Watch Fit 3 ahora está rebajadísimo a menos de 100€.

