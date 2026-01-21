Ofertas de enero en PcComponentes: la tecnología más vendida ¡con descuentos de hasta el 50%!

Portátiles, dispositivos gaming, cafeteras, smartwatches... La tecnología más buscada de PcComponentes cae de precio solo hasta el 25 de enero.

El mes de enero es sinónimo de rebajas, también en la mejor tecnología para tu casa y en dispositivos electrónicos. Por eso, PcComponentes ha lanzado sus ofertas de enero con descuentos de hasta el 50% en una gran selección de marcas y categorías para ahorrar en todas las compras que hagas antes del 25 de enero. Pero antes de fichar las mejores ofertas de PcComponentes, aquí van todos los beneficios:

Descuentos de hasta el 50% hasta el 25 de enero.

Envíos gratis a partir de 50€ de compra y devoluciones sin coste durante 30 días.

Envíos a casa en 24 horas o recogida de pedidos en las tiendas físicas de Madrid, Barcelona o Murcia.

Servicios extra, como instalación de tus dispositivos, puesta a punto y ayuda en remoto.

Teclado magnético Keychron K2 HE

Este teclado rebajado en PcComponentes a precio mínimo histórico es perfecto para trabajar, estudiar y para los juegos más competitivos. Gracias a los switches magnéticos Hall Effect Nebula, la reacción es instantánea en títulos exigentes.

Tiene un diseño compacto, acabado premium y retroiluminación RGB personalizable. Además, con triple conectividad que te va a venir muy bien: USB-C, inalámbrica 2,4 GHz de baja latencia y Bluetooth multipunto.

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8

Este portátil Lenovo puede presumir de ser uno de los más versátiles del año, porque te va a servir para trabajar, estudiar o cualquier tarea creativa. El 'secreto' está en el procesador Intel Core i5 de última generación, sus 16 GB de RAM y una SSD de 1 TB.

Por menos de 500€ en las rebajas de enero de PcComponentes, te puedes llevar a casa un portátil que no pesa más de 1,65 kilos y que aguanta muy bien el trote del día a día. Y con una autonomía extendida.

Portátil Alurin Flex Advance AMD Ryzen 7

Este portátil Alurin (marca propia de PcComponentes) se ha ganado un hueco en las últimas semanas entre los portátiles más vendidos del 2026. Hay muchos motivos que lo explican, pero uno de ellos es el rendimiento multitarea con un procesador AMD Ryzen 7 5825U y los 16 GB de RAM.

Incluye una pantalla FHD IPS de 15,6'', colores vivos, lector de huellas y los últimos avances en conectividad para ampliar sus funciones. Y lo más difícil de encontrar en un portátil de estas características: tiene un diseño ligero y resistente a la vez.

Auriculares gaming HyperX Cloud III

¿Qué sería de los videojuegos sin unos buenos auriculares gaming? Estos HyperX Cloud III están diseñados con almohadillas y diadema de espuma viscoelástica que se ajusta muy bien a la cabeza y no molesta, ni siquiera en sesiones de juego largas.

Incluye un micrófono, sonido envolvente, cancelación de ruido y son 100% compatibles con multiplataforma (PC, consolas, móviles). Y si activas la función DTS Spatioal Audio, amplificarás la inmersión con sonido 3D.

Cafetera espresso DeLonghi Dedica

No todo va a ser gaming y tecnología al uso, porque las ofertas de enero de PcComponentes también llegan al ámbito del hogar. En esta ocasión, en forma de cafetera espresso DeLonghi con la que podrás preparar tu café favorito como si fueras un barista. Tiene una bomba de 15 bares y un sistema Thermoblock que alcanza la temperatura ideal en solo 40 segundos.

Es tan versátil que puedes usarla con café molido y cápsulas tipo Easy Serving Espresso. Además, incluye un filtro profesional de doble pared y un espumador de leche para una espuma muy cremosa.

Smartwatch Garmin Venu 3

Los más deportistas también tienen donde elegir en estas ofertas de PcComponentes, porque hemos fichado este smartwatch Garmin Venu 3 que te acompaña y te sigue el ritmo. Hace un seguimiento completo de la actividad física, pero también mide el oxígeno en sangre, el sueño, el estrés, el ciclo menstrual o la batería corporal.

Por supuesto, podrás vincular el reloj inteligente con tu móvil para hacer o recibir llamadas, notificaciones y acceder a más de 30 modos deportivos. Y lo que más nos gusta: ¡tiene más de 14 días de autonomía!

Monitor ASUS VZ24EHF-W

En la lista de monitores elegantes con un buen rendimiento, este ASUS se cuela de lleno con sus 23,8'' y un panel IPS Full HD que ofrece colores muy nítidos. Tiene un ángulo de visión amplio y un perfil delgado (solo 6,5 mm) que permite aprovechar mejor el espacio en casa.

Se le suman sus 100 Hz de frecuencia de actualización y la tecnología Adaptive-Sync. Y si aprovechas ahora la oferta de PcComponentes, te lo llevas por menos de 90€.

Calefactor cerámico Orbegozo FHR 3050

Por último, cierra de la lista de las mejores ofertas de PcComponentes este calefactor cerámico Orbegozo con 3.000 W y tecnología cerámica PTC. Es capaz de calentar espacios grandes (ideal para talleres, garajes o almacenes) en minutos.

Incluye doble potencia, termostato regulable y una función de ventilador de aire frío para poder utilizarlo también en verano. Es una de las compras más lógicas de estas ofertas.

Te haces una idea de lo potentes que son las ofertas de enero de PcComponentes, ¿verdad? Esta es solo una selección, pero tienes mucha más tecnología rebajada hasta un 50% solo hasta el 25 de enero. ¡Aprovecha ahora para hacer tus compras!

