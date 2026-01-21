Ikea tiene en su outlet la lámpara de techo que todas las casas quieren en 2026 para dar personalidad a los espacios

La iluminación nunca ha sido (o no debería ser) un aspecto secundario a la hora de amueblar y decorar un hogar. Para este 2026, las tendencias apuntan a espacios mucho más personales y a las piezas que aportan carácter y personalidad, sin llegar a saturar. Por eso, la lámpara de techo va a recuperar cierto protagonismo, sobre todo en zonas como el comedor o la cocina.

Se llevan las formas sencillas, los colores con intención y materiales como el metal pintado o la madera natural. Es decir, diseños para nada estridentes, pero tampoco aburridos. Y, sobre todo, que no dependan de modas pasajeras. Sabiendo esto, entenderás por qué la lámpara de techo BUNKEFLO de Ikea encaja tan bien en las tendencias en interiorismo para 2026. Y ahora la acabamos de fichar rebajada a menos de 25€ en el outlet de Ikea.

Comprar en Ikea por (29,99) 24,99€

Características top de esta lámpara de techo de Ikea

Aporta luz directa perfecta para mesas de comedor e islas de cocina.

Combina el metal en rojo con un detalle en abedul macizo.

Tiene un diámetro de 36 cm, el tamaño perfecto para destacar sin cargar el espacio.

Funciona con una bombilla LED E27 de hasta 22 W muy eficiente.

La lámpara más equilibrada y con personalidad del outlet de Ikea

lámpara techo BUNKEFLO

Hay lámparas de techo que iluminan muy bien, pero con un diseño que se te hace cuesta arriba en casa. Y otras que, aunque son preciosas, no terminan de ser funcionales. Pero la lámpara de techo BUNKEFLO de Ikea es un 10 en los dos sentidos.

Por un lado, la pantalla metálica dirige la luz donde hace falta, así que la iluminación es buena en cualquier espacio. Y por el otro, a la vista está de que su diseño decora y aporta personalidad a cualquier espacio. Es más, encaja muy bien en una de las tendencias que más vamos a ver este 2026, como es añadir materiales naturales (abedul macizo) en una pieza más 'técnica'.

Ideas para colocar y combinar esta lámpara de techo

Esta lámpara de techo queda muy bien en cualquier rincón de la casa, pero Ikea encuentra su lugar estrella sobre una mesa de comedor o sobre la isla de la cocina.

En el comedor, queda muy bien sobre mesas rectangulares o redondas de madera natural, sobre todo si el tablero es de roble, haya o nogal claro. Combínala con líneas sencillas y textiles neutros, y deja que la lámpara aporte el toque de color.

En la cocina, va a triunfar con encimeras claras, frentes en tonos blancos o beige y detalles en madera. Y si ya tienes tiradores negros o grifería oscura, el contraste quedará mejor aún.

Comprar en Ikea por (29,99) 24,99€

Un diseño aparentemente sencillo que tiene mucha más 'miga' de lo que parece, y que ahora puede ser protagonista en tu casa por menos de 25€. ¡Cómprala rebajada en el outlet de Ikea, antes de que vuele!

