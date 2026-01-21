La alternativa a los AirPods Max que casi nadie conoce y que también lleva el sello de Apple

No todos los dispositivos de Apple llevan el logo de la manzana mordida, aunque creas que sí. Hace más de una década que la empresa con sede en California compró Beats, la marca de auriculares inalámbricos de gama alta, y aunque no los verás en su catálogo, sus dispositivos tienen muchas similitudes con los famosos AirPods Max.

Los auriculares Beats tienen un diseño muy reconocible, pero en su interior 'esconden' una tecnología que ha afinado Apple, funciones nativas de la marca de la manzana y una integración completa con cualquiera de sus dispositivos. Como si fueran suyos, pero a un precio más bajo. Y ahora mucho más que de costumbre, porque MediaMarkt acaba de rebajar los auriculares inalámbricos Beats Studio Pro un 25% durante las ofertas de La cuesta abajo. ¡Están más baratos que nunca!

Lo mejor de estos auriculares inalámbricos Beats Studio Pro

Hasta 40 horas de autonomía para dejarte el cargador en casa.

Cancelación activa de ruido que se adapta al entorno en tiempo real.

Audio espacial con seguimiento de cabeza para una experiencia más envolvente.

Funcionan de forma nativa con Apple y Android.

Sonido potente y experiencia premium con sello Apple

auriculares inalámbricos Beats Studio

Los auriculares inalámbricos Beats Studio Pro están hechos para los que se pasan el día escuchando música. Las almohadillas y el diseño acolchado hace que sean comodísimos, a lo que se suma un sonido potente, equilibrado y con un nivel de detalle que notarás al escuchar música, pódcast o ver tu serie favorita. Incluso a un volumen alto, el audio se mantiene bastante limpio.

Un punto muy a favor es la cancelación activa de ruido, que te ayuda a aislarte de lo que ocurre fuera cuando lo necesitas. Y si quieres estar atento a lo que pasa a tu alrededor (mientras corres al aire libre, por ejemplo), el modo ambiente deja entrar el sonido exterior de una forma muy natural.

¿Para quién están recomendados?

Tienes dispositivos del ecosistema Apple y quieres algo más potente que unos AirPods.

Eres usuario de Android y quieres unos auriculares premium que sean compatibles con este sistema operativo.

Viajas mucho y priorizas tanto la cancelación de ruido como la autonomía.

Lo tuyo es el cine, las series y buscas una experiencia envolvente.

¿Sabías esta curiosidad de los auriculares inalámbricos Beats? Ahora que te has enterado de que tienen el sello de Apple y además están rebajados a menos de 300€ en MediaMarkt, ¿no es una compra top?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.