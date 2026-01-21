AEG tira la casa por la ventana en sus Rebajas de Invierno: ¡Hasta un 60% de descuento en electrodomésticos top ventas!

AEG da la bienvenida a su campaña de invierno con rebajas de hasta el 60% en una amplia selección de electrodomésticos, tanto grandes como pequeños. Además, puedes ahorrar un 15% adicional aplicando el cupón AEGEXTRA15.

Las Rebajas de Invierno de AEG ya han comenzado, así que si están pensando en cambiar algún electrodoméstico de los que tienes en casa por uno más moderno, ahora es el momento perfecto de hacerlo. Enero ha traído consigo rebajas de hasta el 60% en muchos productos disponibles en la tienda online de AEG, especialmente en aquellos más buscados por los compradores. Y te adelantamos algo: son ofertas difíciles de encontrar durante el resto del año, así que no deberías pensártelo mucho antes de entrar a su web a bichear.

Lavavajillas, lavadoras, frigoríficos. Toda la gama de electrodomésticos de AEG, tanto grandes como pequeños, están rebajados hasta el 1 de marzo. Pero por si las gangas que encuentres no te parecen suficientes, la cosa no acaba aquí. Además, puedes ahorrarte un 15% extra si aplicas el cupón AEGEXTRA15 antes de finalizar la compra. Este descuento es acumulable con las rebajas ya activas en la web, así que no tienes excusa para no echarle, aunque sea, un vistazo a todo el catálogo. ¿Que no sabes por dónde empezar a mirar? No te preocupes, que hemos pensado en todo. Por eso, te hemos traído una selección de algunas ofertas irresistibles que hemos descubierto en la tienda online de AEG.

Horno multifunción Serie 5000 SurroundCook AEG

Horno

Comenzamos nuestro listado de recomendaciones con el horno multifunción de AEG, un modelo que da un paso más allá del horno convencional y que te ayudará, sin lugar a dudas, a tener una cocina mucho más moderna. Incorpora vapor al inicio del proceso de cocción, logrando alimentos dorados y crujientes en el exterior, pero tiernos y jugosos en el interior. Durante las Rebajas de Invierno cuenta con una rebaja de 200€, a la que se puede sumar un 15% extra utilizando el código AEGEXTRA15.

Incluye la tecnología SteamBake, diseñada para optimizar la textura, el acabado y el sabor tanto de carnes asadas como de recetas de repostería.

Además, dispone de limpieza pirolítica, un sistema que desintegra los restos de grasa y suciedad para facilitar al máximo el mantenimiento del horno.

Frigorífico americano de libre instalación Serie 9000 MultiChill AEG

americano

Otro chollazo que hemos encontrado en las Rebajas de Invierno de AEG es este frigorífico americano de la Serie 9000. Es una de las mejores alternativas de la marca para conservar y ordenar tus alimentos, ya que incorpora la tecnología FreshZone y el cajón MultiChill 0º, con los que puedes regular tanto la temperatura como el nivel de humedad según lo que necesites en cada momento. Además, es uno de los productos con mayor rebaja de la campaña: 520€ de descuento durante las Rebajas de Invierno, a los que se puede añadir un 15% adicional utilizando el código AEGEXTRA15.

El cajón MultiChill 0º regulable está diseñado para adaptar la temperatura a distintos tipos de alimentos, y es uno de sus puntos fuertes.

Gracias al sistema MultiFlow, el frío se distribuye de forma uniforme en todo el interior del frigorífico, manteniendo condiciones constantes en cada compartimento, otra de las cosas que más nos gusta.

Lavavajillas Serie 6000 SatelliteClean para 13 cubiertos

Lavavajillas

Si todavía no tienes lavavajillas en casa o estás pensando en cambiar la cocina, este lavavajillas Serie 6000 de AEG puede ser todo lo que necesitas. Ideal para lavar hasta 13 cubiertos, tiene medidas estándar y un brazo aspersor satélite que garantiza una limpieza eficaz en todos los rincones del lavavajillas, junto a prestaciones avanzadas como AirDry y ExtraHygiene. Recuerda utilizar el cupón AEGEXTRA15 para conseguir un ahorro adicional en tu compra.

El sistema SoftSpike sujeta y protege las copas y vasos delicados, reduciendo el riesgo de golpes o roturas durante el lavado.

Incorpora una cesta superior regulable, pensada para reorganizar el interior y adaptarlo fácilmente a diferentes tipos de carga.

Aspiradora sin cable Animal 8000 AEG

Aspiradora

Si tienes mascotas en casa y estás cansada de ver pelos por todas partes o de que tu aspirador actual se enrede con ellos, entonces aprovecha las Rebajas de Invierno de AEG para hacerte con esta aspiradora sin cable Animal 8000. Su precio está rebajado 250€ y, además, como en el resto de electrodomésticos puedes conseguir un 15% de descuento adicional al aplicar el código AEGEXTRA15 en el carrito.

Ofrece hasta 90 minutos de funcionamiento continuo e incluye una estación de vaciado automático para mayor comodidad.

Diseñado con un motor BLDC junto con la boquilla UltimatePower, capaz de recoger hasta el 99% del polvo en cada movimiento.

Placa de inducción Serie 5000 Induction

Placa

La placa de inducción AEG Serie 5000 destaca por su alta precisión y su bajo consumo energético, convirtiéndose en una opción muy completa para cualquier cocina. Gracias a las zonas PowerBoost, el calor se transmite directamente al recipiente, lo que permite cocinar en mucho menos tiempo. Además, la tecnología Hob2Hood sincroniza automáticamente la placa con la campana extractora para mayor comodidad. Durante las Rebajas de Invierno de AEG puedes conseguirla por menos de 300€, aplicando también el cupón AEGEXTRA15.

Sistema PowerBoost, que acelera el calentamiento y mejora la eficiencia energética sin perder potencia.

Tecnología Hob2Hood, que ajusta la campana extractora de forma automática según la intensidad de cocción.

Lavadora de libre instalación Serie 6000 ProSense

Lavadora

Para terminar, hemos seleccionado la lavadora AEG Serie 5000, una opción que nos gusta por el excelente cuidado que ofrece a la ropa. Cuenta con una capacidad de 8 kg e integra sensores inteligentes que regulan automáticamente la duración del ciclo, el consumo de agua y la energía en función de la carga. Gracias a ello, las prendas se conservan mejor y salen con menos arrugas. Aprovecha este descuento excepcional y no olvides utilizar el cupón AEGEXTRA15.

La tecnología ProSense optimiza cada lavado, reduciendo el consumo y ayudando a preservar los tejidos.

Incluye un programa de higiene capaz de eliminar más del 99,99% de virus y bacterias, garantizando una limpieza profunda y segura.

Comprar en AEG por (609) 362,95€

Ventajas de comprar durante las Rebajas de Invierno de AEG

Adquirir tus electrodomésticos a través de la tienda online de AEG ofrece múltiples beneficios. A los atractivos precios de las Rebajas de Invierno se suman una serie de servicios pensados para facilitar la compra y la entrega:

Envío gratuito en todos los pedidos.

Entrega rápida en 48/72 horas.

Financiación de hasta 12 meses sin intereses.

30 días para devoluciones.

Instalación incluida, salvo en electrodomésticos integrables.

Retirada y reciclaje del aparato antiguo.

Aprovecha las Rebajas de Invierno de AEG

¿Te ha interesado alguno de los productos más interesantes con descuento? Las Rebajas de Invierno de AEG son una oportunidad increíble para renovar tanto pequeños como grandes electrodomésticos del hogar. Disfruta de descuentos de hasta el 60% disponibles en la tienda online hasta el 1 de marzo, y recuerda hacer uso del cupón AEGEXTRA15 para obtener un 15% extra sobre los precios ya rebajados.

