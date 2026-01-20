¿El Wi-Fi no te llega a todas las habitaciones? Este repetidor en oferta acaba con el problema por meos de 40€

Si el Wi-Fi en casa no llega bien a todos los rincones, seguramente le eches la culpa a la fibra contratada. Y no, lo más probable es que no tenga nada que ver. Los expertos señalan que el problema suele estar en la ubicación del router, porque si lo colocamos en uno de los extremos de la casa, lo más probable es que no llegue bien a las zonas más alejadas.

¿Y por qué un repetidor Wi-Fi es la solución? Porque se conecta en una zona intermedia entre el router y la habitación sin cobertura, y se encarga de amplificar la señal en unos pocos minutos. Sin obras, sin tener que llamar a un técnico y, lo que es más importante, sin pagar de más. Solo tendrás que invertir una vez en un dispositivo como el repetidor Wi-Fi de TP-Link, que además ahora está rebajado un 43% en Amazon. ¡Te contamos cómo funciona!

Características del repetidor Wi-Fi de TP-Link

Amplía la cobertura con Wi-Fi 6 para conexiones más rápidas y estables.

Hasta 1.500 Mbps para streaming y navegar por internet.

Incluye puerto Ethernet Gigabit para conectar dispositivos por cable.

Te ayuda a colocar el repetidor en el mejor lugar gracias al indicador de señal.

Una red más estable en toda la casa sin cambiar de operador

repetidor Wi-Fi TP-Link

El repetidor Wi-Fi de TP-Link es todo lo que necesitas en casa para mejorar la conexión a internet, reducir los puntos muertos o que cargue bien aunque estéis usando varios dispositivos a la vez. Para eso, este dispositivo incorpora Wi-Fi 6, que amplía la señal y gestiona de la manera más eficiente posible varios dispositivos conectados a la vez.

La doble banda le permite alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps en 2,4 GHz y 1.200 Mbps en 5 GHz, lo que se traduce en vídeos en 4K sin cortes, videollamadas más estables y menos esperas al cargar contenidos. Fácil y sencillo.

Cómo utilizar un repetidor Wi-Fi paso a paso

Instalar un repetidor Wi-Fi en casa es mucho más fácil de lo que parece, y no hace falta que llames a un técnico ni que seas experto. Sigue estos pasos:

Enchúfalo en un punto intermedio entre el router y la zona donde falla la conexión. El indicador luminoso te ayudará a saber si es un punto adecuado. Pulsa el botón WPS del router y el del repetidor para que se vinculen automáticamente. En unos pocos segundos, se conectarán y el repetidor Wi-Fi ampliará la red sin tener que configurar nada de forma manual. Si tienes conocimientos técnicos y quieres personalizar su uso, siempre puedes ajustar la cobertura y otros parámetros desde la app móvil.

¡Y así de fácil! Por menos de 40€, vas a solucionar un problema que afecta mucho más de lo que parece en casa. ¡Aprovecha la oferta de Amazon!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.