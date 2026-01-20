Parece un cuadro, pero es la Smart TV más realista y con modo arte (y 500€ de descuento)

¿Cuáles dirías que son las diferencias entre las Smart TV que lideran el mercado? Quizá la calidad de la imagen, de sonido, si incorporan Inteligencia Artificial o no, o alguna tecnología concreta. Pero en este caso, hay una que tiene mucho sentido para amantes del arte y que le da la vuelta al concepto que tenemos de televisión inteligente.

Es la Smart TV Samsung QLED The Frame de 55'', que se convierte en un cuadro cuando lo necesites para decorar tu casa y pasar de la típica pantalla negra a tu obra de arte favorita. Como podrás imaginar, con una calidad de imagen brutal y ahora 500€ de descuento en las ofertas de enero de PcComponentes. ¡Tienes que conocerla!

Lo que hace diferente a esta Smart TV

Parece un cuadro real colgado en la pared.

Se integra muy bien en la decoración sin delatar que es una tele.

Mantiene una imagen perfecta, incluso con mucha luz natural.

El sonido es suficiente para el salón o una habitación, sin barras externas.

Una Smart TV de la que podrás disfrutar todo el día (encendida o no)

Smart TV Samsung QLED The Frame

La Smart TV Samsung QLED The Frame de 55'' te va a sorprender, porque no se parece en nada a cualquier tele que puedas encontrar en el mercado. Su punto fuerte está en la estética ultrafina y los marcos intercambiables. La puedes utilizar como usarías una tele de toda la vida, pero también en modo arte para exponer cuadros o fotografías cuando la tele está apagada.

Y ya te adelantamos que la sensación es tan realista que parece que tienes colgado un cuadro y no una Smart TV. Además, con calidad 4K, pantalla antirreflectante, colores vivos, negros profundos y un sonido que también acompaña y hace mejor la experiencia.

¿Por qué merece la pena esta oferta?

Primero, por la naturaleza de esta Smart TV Samsung, que no se parece en nada a cualquier otra que puedas encontrar en el mercado. Es para un perfil muy concreto y si encaja contigo, le vas a sacar muchísimo partido en casa.

Además, es una de las teles rebajadas en las ofertas de enero de PcComponentes, y lo mejor es que acaba de alcanzar un precio mínimo histórico en la plataforma. Es decir, nunca ha estado tan barata como ahora. ¡Te puedes ahorrar 500€!

¿Te convence? A original no le gana nadie, así que aprovecha que esta Smart TV Samsung tiene 500€ de descuento, porque podrás convertir tu casa en una galería de arte. ¡Las ofertas solo están activas hasta el 25 de enero!

