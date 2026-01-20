Casa limpia sin esfuerzo: así es el robot aspirador que barre, friega y se vacía solo durante semanas

¿Tendrías un robot aspirador en casa? Quítate de la cabeza la idea de que solo tiene sentido si vives en una casa muy grande o sois tantos que el suelo se ensucia en unas pocas horas. Estos dispositivos tienen sentido en hogares grandes y pequeños, vivas solo, en pareja o tengas niños y mascotas. Porque te ahorrarán un tiempo precioso que podrás dedicarte a ti o a los tuyos.

Y si este 2026 te has propuesto tener más tiempo libre o disfrutar de tu familia, tenemos justo lo que necesitas. Hace unos días, AEG lanzó sus rebajas de invierno con descuentos de hasta el 60%, y acabamos de fichar el super robot aspirador Serie 7000 Ultimate rebajado 150€. Y con el código AEGEXTRA15 te lo podrás llevar aún más barato: ¡con un 15% de descuento extra!

Ventajas de tener este robot aspirador en casa

Limpia de forma autónoma durante semanas sin vaciar el depósito.

Aspira y friega en una sola pasada para ahorrar tiempo.

Se adapta a la disposición de tu casa y organiza la limpieza por zonas.

Recoge el polvo más fino, la suciedad y los pelos de las mascotas.

El robot aspirador que mejor se adapta a tu ritmo de vida

robot aspirador Serie 7000

El robot aspirador Serie 7000 Ultimate está hecho para que te puedas despreocupar de la limpieza diaria, con la garantía de que tu casa estará siempre perfecta. Tiene un sistema de navegación láser que reconoce cada habitación, planifica las rutas más eficientes y evita zonas 'problemáticas', como pueden ser las escaleras o los desniveles.

Además, friega y aspira en casa pasada, y es apto para circular sobre alfombras, suelos duros y prácticamente cualquier superficie. Y cuando termina la limpieza, estés o no en casa, vuelve a la base para cargarse o para vaciar la suciedad que ha recogido. ¡Lo puedes controlar desde el móvil!

Rebajas de invierno de AEG: todo lo que tienes que saber

Las rebajas de invierno aterrizaron hace unos días en la tienda oficial de AEG con descuentos de hasta el 60% en toda la gama de electrodomésticos, que va desde aspiradoras y robots, hasta hornos, frigoríficos, lavadoras, secadoras y muchos más dispositivos.

Para aprovecharlas, solo tienes que acceder a su web y encontrarás directamente los electrodomésticos rebajados con la etiqueta roja 'Ofertas'. Ahora bien, si quieres ahorrar todavía más, aplica el cupón descuento AEGEXTRA15 en el carrito antes de finalizar tu compra para conseguir un 15% de descuento adicional (acumulable al precio ya rebajado).

Seguramente no seas consciente de que este robot aspirador de AEG puede transformar tu vida y tus hábitos de limpieza de una manera tan alucinante. Aprovecha que cuesta menos de 255€, ¡solo por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.