El contorno de ojos con cafeína y ácido hialurónico que refresca y reduce la hinchazón de los ojos por la mañana
Puedes utilizar este contorno de ojos por la mañana y por la noche, porque reduce las bolsas, mejora el color de las ojeras e ilumina la mirada.
El contorno de ojos es uno de los grandes olvidados de muchas rutinas de belleza, y precisamente es el producto que deberías utilizar a cualquier edad y en cualquier tipo de piel. Seguro que has oído eso de que una mirada vale más que mil palabras, ¿verdad? Si has dormido mal, estás pasando por una época de estrés o por un mal momento, el contorno de ojos va a ser el primero en reflejarlo.
En forma de bolsas, ojeras y pérdida de luminosidad que también apagan tu mirada y el resto del rostro. Así que la clave está en incluir en tu rutina de skincare un buen contorno de ojos que refresque, reduzca ojeras y bolsas. Como el The Cool Eyes Cream de 3INA, con cafeína, ácido hialurónico y un aplicador refrescante del que te vas a enamorar. Y lo mejor es que está de rebajas y cuesta menos de 12€ en Amazon, ¡por poco tiempo!
Beneficios de utilizar este contorno de ojos de 3INA
- Reduce visiblemente bolsas y signos de fatiga.
- Hidrata y mejora la elasticidad de la piel.
- Deja un efecto refrescante gracias al aplicador.
- Ilumina la mirada y mejora su aspecto.
Una mirada más descansada incluso los días más largos
Lo más interesante del es su manera de combinar el tratamiento a largo plazo con el efecto inmediato. La cafeína está presente en una concentración del 5% y actúa sobre la microcirculación para descongestionar la zona. El ingrediente perfecto si sueles levantarte con bolsas o los ojos hinchados.
Por otro lado, el ácido hialurónico se encarga de conseguir resultados a medio y largo plazo, porque hidrata, mejora la elasticidad y suaviza la piel más fina del contorno de ojos. Además, el aplicador metálico hace un efecto frío muy agradable que ayuda también a refrescar la zona y bajar la inflamación más rápido.
Reseñas de The Cool Eyes Cream de 3INA
- "Me encantó desde la primera aplicación. Se nota que despigmenta en las ojeras".
- "Me encanta la sensación de frescor que aporta el aplicador y la sensación que deja en la piel".
- "Hidrata suficiente como contorno de día y el aplicador es muy refrescante para reducir la hinchazón de los ojos cuando te levantas".
El 80% de las personas que han comprado este contorno de ojos han notado una reducción en las bolsas y el 90%, una mejora en la luminosidad. Con esta carta de presentación, ¿cómo no le vas a dar una oportunidad a este contorno de ojos? Además, ¡está rebajado!
