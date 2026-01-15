Ahorra 20 minutos todas las mañanas: el dispositivo de Cecotec que seca, alisa, peina y moldea

Seguro que en los últimos meses has oído hablar mucho de los cepillos de aire, porque casi todas las marcas beauty tienen uno. Y es una tendencia que tiene mucho sentido. Estas herramientas están pensadas para secar el pelo y peinarlos a la vez, así que te ahorras un paso y muchísimo tiempo cada mañana.

Hace la función de secador de pelo, de plancha y hasta de rizador, y los más modernos incorporan tecnología que cuida tu melena, elimina el frizz y aporta brillo. De eso justo se encarga el cepillo de aire Air DryBold Elite de Cecotec, que triunfa entre todas las chicas y ahora está rebajado a menos de 50€ en las rebajas de enero de Cecotec.

Beneficios del cepillo de aire Cecotec

Seca y peina a la vez para reducir pasos en tu rutina.

1.200 W de potencia para conseguir resultados rápidos.

Incluye tecnología iónica que reduce el encrespamiento y da brillo.

Con revestimiento cerámico que reparte mejor el calor y cuida bien el pelo.

Un único dispositivo para secar, moldear o alisar

cepillo alisador airdry

Uno de los principales puntos fuertes del cepillo de aire Air DryBold Elite de Cecotec es que es muy versátil. Se adapta muy bien a todo tipo de melenas y al resultado que quieras conseguir. Es práctico justo al salir de la ducha con el pelo mojado o para un retoque rápido en cualquier momento del día.

Incluye 3 modos de uso: secar mientras das forma, definir el peinado o alisar. Puedes cambiar de un modo a otro tantas veces como quieras, elegir el nivel de temperatura y sellar el resultado con aire frío al terminar. ¡Vaya melena se te va a quedar!

Cómo utilizar este cepillo de aire paso a paso

Si nunca has utilizado un cepillo de aire, es más fácil de lo que crees. Solo tienes que cogerle el truco al principio, sigue estos tips:

Si tienes el pelo mojado, empieza con el modo que seca y moldea a la vez. Trabaja por mechones, sin prisas y guiando el cepillo hacia la dirección que prefieras.

Cuando ya esté casi seco, puedes pasar a uno de los otros dos modos para dar forma o alisar. Mueve siempre el cepillo de raíz a puntas sin presionar mucho, para un acabado natural y con movimiento.

Como último paso, aplica aire frío para fijar el peinado y darle un extra de brillo. Es lo que hará que te aguante más tiempo.

¿Quién no querría ahorrar 20 minutos todas las mañanas? Este cepillo de aire es perfecto en cualquier rutina beauty, y ya te adelantamos que merece la pena cada euro que cuesta. ¡Consíguelo ahora rebajado!

