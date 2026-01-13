Adiós a las manchas y marcas de acné: este sérum de La Roche-Posay no para de ganar puntos entre los dermatólogos

Las manchas en la piel están causadas por distintos factores, como la exposición al sol sin protección, el paso del tiempo, los cambios hormonales o los brotes de acné. Se quedan en la piel en forma de 'sombras' que nos impiden tener un tono uniforme y nos van apagando poco a poco, así que la única manera de reducirlas es utilizando un buen sérum antimanchas.

Pero si tienes manchas en el rostro, sabes perfectamente que no todos los productos cumplen lo que prometen y seguro que has utilizado sérums que no dan ningún resultado. Antes de desistir, nuestra recomendación es que te fíes de los dermatólogos, porque son muchos los que recomiendan el sérum antimanchas Mela B3 de La Roche-Posay. Una fórmula segura (incluso para pieles sensibles) que ahora puedes probar con un 36% de descuento en Miravia.

Beneficios de este sérum antimanchas

Difumina manchas visibles y marcas de acné si eres constante.

Unifica el tono sin alterar el color natural de la piel.

Aporta luminosidad a las pieles apagadas o con aspecto cansado.

Compatible con pieles sensibles.

Qué es el Mela B3 Sérum y cómo aplicarlo paso a paso

roche possay serum b3

El sérum antimanchas Mela B3 de La Roche-Posay es un tratamiento facial que actúa de forma progresiva sobre las manchas y al mismo tiempo cuida la piel. Los dermatólogos lo recomiendan porque combina un activo despigmentante de desarrollo propio (Melasyl) con un porcentaje alto de vitamina B3.

Si eres constante con la aplicación de este sérum antimanchas, notarás un tono más uniforme y menos contraste entre las manchas y las zonas claras, además de un aspecto más luminoso.

Limpia bien la piel, aplica 3 o 4 gotas de este sérum de La Roche-Posay y extiende bien el producto por el rostro y el cuello, evitando el contorno de ojos.

Lo puedes utilizar mañana y noche para mejores resultados.

En la rutina de mañana, utiliza siempre un protector solar (incluso en invierno y en días nublados).

Valoraciones del sérum antimanchas de La Roche-Posay

Las pieles que ya han probado el sérum antimanchas de La Roche-Posay, normalmente lo reponen en cuanto se les acaba. De hecho, estas son algunas valoraciones que encontramos en Miravia de clientes reales:

"¡Me encanta! Desde que empecé a utilizarlo, nunca me quedo sin él. Me está dando buenos resultados, y la textura y el aroma es bueno".

"Es un sérum de alta calidad y recomendado por dermatólogos para las manchas oscuras del rostro, escote y manos".

"Un producto fantástico que te deja la piel suave e hidratada, ayudando a disminuir las manchas".

Este sérum antimanchas es lo mejor que puedes hacer por tu piel, porque es una fórmula segura y que de verdad funciona. Y ahora le puedes dar una oportunidad a un precio muy top: ¡menos de 30€ en Miravia!

