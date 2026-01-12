Los clásicos nunca mueren: así es el portátil HP que los expertos eligen con los ojos cerrados

La tecnología está llena de modas pasajeras y de tendencias que cambian cada año, porque es el ritmo que impone el sector y hay usuarios que demandan novedades constantes. Ahora bien, a la hora de comprar un nuevo portátil, no todo el mundo busca el diseño más rompedor. A veces, lo que triunfa es el clásico de toda la vida, bien hecho, fiable y que sabes que va a cumplir.

Y con esta definición, se nos van los ojos al portátil HP 15fd0273ns, un clásico que ha sabido evolucionar sin perder su esencia y que no se queda atrás, aunque aparezcan nuevos alardes tecnológicos. Lleva muchos meses siendo uno de los portátiles más vendidos de PcComponentes, y ahora la plataforma lo 'premia' con un descuento del 20% solo por tiempo limitado. ¡Tienes que aprovecharlo!

Características destacadas de este portátil HP

Rendimiento muy fluido para trabajar con varias apps a la vez.

Almacenamiento SSD de 1 TB que acelera el arranque.

Pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, cómoda para trabajar, estudiar o ver contenido.

Autonomía de casi 8 horas y carga rápida que recupera el 50% de batería en solo 45 minutos.

Un portátil HP pensado para la fiabilidad

portátil HP 15fd0273

El portátil HP 15fd0273ns es perfecto para los usuarios que quieren un dispositivo cómodo para el día a día. Una de las claves es un procesador Intel Corte i5 de 13ª generación con 16 GB de memoria RAM para asumir cualquier tarea exigente. Es el portátil perfecto para trabajar, llevarte a la universidad, editar contenido o hacer multitarea. Y en todos los ámbitos cumple muy bien.

Incluye Wi-Fi 6 para una conexión rápida y estable, puertos USB tipo A y C, y HDMI para conectar pantallas externas. Otra de las cosas que más nos gusta es que solo pesa 1,59 kilos, así que es muy fácil de transportar y de llevar contigo a cualquier parte. ¡Por menos de 450€!

El portátil que arrasa en valoraciones positivas

Los clásicos nunca mueren, y por eso este portátil HP tiene una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas en PcComponentes y el 99% de los usuarios que lo han comprado, lo recomiendan. El procesador, el disco duro y la memoria RAM son sus puntos fuertes, para los clientes, seguido de la resolución, la batería y los gráficos.

En las reseñas, aseguran que es "un portátil a destacar por su calidad-precio, gran capacidad de almacenamiento y de memoria". Además, la duración de la batería "es suficiente para una jornada de trabajo o estudios".

Este portátil HP 15 fue una compra lógica el año pasado y los expertos afirman que sigue siendo la opción que elegir con los ojos cerrados también este 2026. Y más ahora con el precio que tiene en PcComponentes.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.