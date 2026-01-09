No es de cápsulas ni italiana: esta es la cafetera que los expertos recomiendan para 2026

La cafetera superautomática es la versión adulta de preparar café en casa. Es decir, cuando te das cuenta de que las cápsulas son cómodas, pero que la calidad del café todavía puede ser mejor. Estos modelos muelen el grano al momento, ajustan todos los parámetros y te sirven una taza de café en unos pocos minutos.

El equilibrio perfecto para los que quieren que su casa huela a café recién hecho por la mañana y su taza tenga mucho más sabor, sin perder demasiado tiempo. Es más, es la opción que los expertos recomiendan si te quieres convertir en un barista. La cafetera superautomática Krups Roma es un buen lugar para empezar, porque ahora cuesta menos de 250€ (un 32% de descuento) en las rebajas de enero de MediaMarkt.

Ventajas de tener esta cafetera Krups en casa

Café recién molido en cada taza con más aroma y sabor.

1.450 W de potencia máxima para preparar café en unos minutos.

Presión de 15 bares que se nota en la crema y en el cuerpo.

Puedes preparar dos tazas de café a la vez (o uno largo).

La cafetera superautomática más fácil de controlar

Cafetera Krups3

Una de las grandes ventajas de la cafetera superautomática Krups Roma es que permite ajustar todos los parámetros de una taza de café, aunque no seas experto y no lo hayas hecho nunca. Siempre podrás elegir entre tres niveles de temperatura y distintos grosores de molido. Como cuando vas a tu cafetería favorita y pides el café en el punto exacto, pero sin salir de casa.

Pese a sus características, tiene un tamaño bastante compacto que rinde como una cafetera más grande. Por supuesto, está hecha para tus espresso, cappuccinos, americanos y un sinfín de especialidades. ¡Ahora por 120€ menos de lo que suele costar!

Por qué deberías tenerla en casa en lugar de otros modelos

Si vienes de una cafetera de cápsulas, vas a notar el cambio muy rápido. No dependerás de un café 'semipreparado' en cápsulas, porque puedes elegir el tipo de grano, el nivel de molienda y controlar por completo el resultado. Y si siempre has tenido una cafetera italiana, pasarás a una opción infinitamente más cómoda.

Si eres de tomarte varias tazas de café al día, una cafetera superautomática es la opción más lógica para este 2026, la más cómoda y de las pocas que ayuda a reducir residuos. Solo tienes que pillarle el truco con los primeros cafés y después te preguntarás por qué no la habías comprado antes.

Los más cafeteros ya tienen esta Krups Roma en casa, y se ahorran tener que ir a una cafetería de especialidad a diario. ¿Vas a ser el próximo? Cuesta menos de 250€ solo por tiempo limitado en MediaMarkt.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.