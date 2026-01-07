Parece un horno convencional, pero este de AEG funciona con vapor y acierta con el punto de cocción de tus recetas

¿Sabes cuál es la diferencia entre un horno de vapor y uno convencional? Es uno de los electrodomésticos básicos en cualquier cocina, y por eso no es suficiente con un modelo básico. Mucho menos cuando el mercado está repleto de opciones cada vez más modernas, eficientes y con la última tecnología.

Un horno de vapor controla muy bien la cocción, conserva mejor la textura y el sabor de los alimentos con una temperatura estable, humedad bien gestionada y resultados consistentes, sin necesidad de ser el más cocinillas. Si quieres la mejor tecnología en casa, hemos fichado en las Ofertas de Navidad de AEG el horno multifunción Serie 6000 SenseCook rebajado 230€. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de este horno de AEG

Incluye sonda térmica que controla la cocción con la máxima precisión.

Capacidad de 71 litros para cocinar varios platos a la vez.

Limpieza pirolítica que elimina la grasa en pocos minutos.

Con función AirFry para conseguir resultados crujientes con menos aceite.

¿Por qué elegir un horno de vapor vs. otras opciones?

horno multifunción Serie 6000

El horno multifunción Serie 6000 SenseCook es de vapor, y esa es su principal ventaja frente a otro modelo convencional. Permite controlar mucho mejor la temperatura interna de los alimentos y te avisa cuando están en su punto. Lo que te vendrá muy bien sobre todo a la hora de cocinar carnes jugosas o pescados.

El diseño elegante llama la atención a simple vista, pero también es superfácil de utilizar. Incluye un sistema EXPlore con display LED para ver de un vistazo la temperatura, el tiempo y el progreso de la cocción. Y si le añades la conexión Wi-Fi, podrás controlar el horno de vapor AEG desde tu móvil o tu asistente de voz favorito.

Opiniones del horno de vapor Serie 6000 de AEG

"Un horno potente, con funciones fáciles y cómodas. Buena capacidad, limpio, mandos intuitivos".

"Es mi primer horno con opción de vapor y ahora no sé cómo he podido estar tanto tiempo sin ella. Todo queda muy bien y se consigue una cocción muy uniforme".

"El horno es fácil de usar y de limpiar. Las prestaciones son maravillosas y además tiene un bonito diseño, la programación de recetas es muy práctica".

Quien lo ha probado considera que es una de las mejores compras que ha hecho para la cocina, ¿vas a ser tú el próximo? No todos los días tienes la suerte de encontrarlo rebajado a menos de 600€, así que date prisa antes de que vuelva a subir de precio.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.