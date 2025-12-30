El mejor regalo que puedes hacer a una 'beauty lover' para llevar la tecnología de un centro de estética a casa

Seguro que tienes a una amiga muy concienciada con el cuidado de la piel, que sigue una rutina facial estricta, te insiste en la importancia de utilizar un buen contorno de ojos y de ponerte protector solar cada mañana. Y si no la tienes, seguramente esa persona seas tú. Así que para ella (o para ti), hemos fichado un regalazo de fototerapia facial que deja una piel perfecta desde el primer uso.

Algo así como llevar la tecnología de los centros de estética a la comodidad del hogar y que es perfectamente compatible con todos los tipos de piel y productos de skincare. Es el nuevo cepillo facial de fototerapia FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec, que ya se ha convertido en indispensable en muchas rutinas de skincare y ahora está rebajado a menos de 40€.

Secretos de este cepillo facial de Cecotec

Tratamiento completo que combina luz LED, microcorrientes y calor.

Ideal para utilizar a diario sin invertir mucho tiempo.

Su diseño curvo se adapta muy bien al contorno del rostro y al cuello.

Incluye un sistema de seguridad que guía cada sesión.

Qué es y beneficios del FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec

Facecare cecotec

El FaceCare Face&Neck Pro de Cecotec es un cepillo de fotorerapia facial diseñado para llevar a casa tratamientos que antes solo encontrabas en los centros estéticos. Su secreto está en la combinación de luz LED, microcorrientes EMS, vibración y calor para trabajar distintas necesidades de la piel.

Está pensado para sesiones cortas de entre 5 y 10 minutos al día. Nuestro consejo es que lo utilices por la noche, porque es la mejor manera de terminar el día como si estuvieras en un spa. Además, incluye avisos cada 60 segundos para cambiar de zona y un temporizador de 6 minutos.

Así puedes utilizarlo paso a paso

La clave de este dispositivo de fototerapia facial es que puedes personalizar la experiencia según lo que tu piel necesite en cada momento. Incluye 3 modos de luz:

Tighten Mode : luz roja, calor, vibración y hasta 5 niveles de EMS. Perfecto para estimular la producción de colágeno y aportar firmeza a la piel.

: luz roja, calor, vibración y hasta 5 niveles de EMS. Perfecto para estimular la producción de colágeno y aportar firmeza a la piel. Brighten Mode : luz verde con calor, vibración y microcorrientes para revitalizar la piel. Ideal si notas el rostro apagado o un tono poco uniforme.

: luz verde con calor, vibración y microcorrientes para revitalizar la piel. Ideal si notas el rostro apagado o un tono poco uniforme. Soothe Mode: luz azul, vibración y EMS para calmar la piel, reducir la hinchazón y controlar el exceso de grasa.

Es un regalazo para esa amiga adicta a la belleza, aunque tú tampoco te vas a poder resistir a sus prestaciones. Mucho menos ahora que está rebajado y cuesta menos de 40€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.