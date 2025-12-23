5 ventajas de leer en un libro electrónico vs. papel

Si te gusta leer, quizá defiendes el formato en papel por esa sensación de pasar las páginas, el olor a libro nuevo, las ediciones especiales... Pero los más lectores también tienen ya en casa un libro electrónico, porque es la manera de llevar cientos de títulos encima sin ocupar espacio. Porque sí, el formato digital y el papel son perfectamente compatibles.

De hecho, el eBook ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Ahora, las pantallas de tinta electrónica son mucho más nítidas, la iluminación es más natural y los dispositivos se adaptan muy bien a todas las necesidades. Si lo quieres para ti, para regalar o para pedírselo a los Reyes, tienes que fichar el libro electrónico Bigme Read, ahora rebajado a menos de 110€ en las SuperOfertas de AliExpress. ¡Por poco tiempo!

5 ventajas de leer en un libro electrónico

Puedes llevar cientos de libros encima sin añadir peso.

Es posible leer de día o de noche sin forzar la vista gracias a los ajustes de luz.

Cambiar de tamaño de letra y tipografía para adaptarse a tus necesidades.

Acceder a tiendas y apps de lectura desde el mismo dispositivo.

Ganar espacio en casa sin renunciar a nuevas lecturas.

Así es el libro electrónico de Bigme

bigmee ebook

El libro electrónico Bigme Read tiene una tinta electrónica HD de 6 pulgadas con una resolución de 1027 x 758 px y 212 PPI. Es decir, una pantalla más que suficiente para que el texto se vea 'limpio', definido y la experiencia sea lo más parecida posible a leer en papel.

Además, uno de los puntos más interesantes es una luz frontal con 36 niveles de ajuste para adaptar siempre la iluminación al entorno, ya sea con luz natural, en interiores o antes de dormir. También destaca por un sistema abierto Android para poder acceder a Google Play, usar Kindle, otras apps de lectura y organizar tu biblioteca como prefieras.

¿Un eBook es perfecto para todo el mundo?

Si te preguntas si un libro electrónico es para ti, este es el perfil ideal de este Bigme:

Lectores que suelen leerse varios libros a la vez y no quieren cargar con todos.

Quienes leen por la noche y necesitan ajustar la intensidad de la luz.

Personas que viajan mucho y buscan un dispositivo para llevar sus títulos a cualquier lugar del mundo.

Lectores que usan eBooks, audiolibros y apps.

Este libro electrónico de Bigme es una de las mejores compras que puedes hacer si eres lector, incluso si quieres empezar el año nuevo mejorando tus hábitos de lectura. ¡Su precio acompaña!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.