PcComponentes hunde el precio del portátil más accesible y equilibrado de Apple: ligero, potente y hecho para durar

¿Y si pudieras estrenar un MacBook Air de Apple a un precio mucho más bajo de lo habitual? Y no te hablamos de un modelo más antiguo o a punto de quedar descatalogado, sino de la última versión con Apple Intelligence. PcComponentes ha lanzado ya sus ofertas en regalos de Navidad, y entre todos los descuentos hemos fichado el portátil Apple MacBook Air M4 rebajado 300€ solo por tiempo limitado.

El MacBook Air es la puerta de entrada al universo Apple. Y a pesar de ser la opción más básica, es ligero, silencioso, pensado para viajar siempre contigo y con el nuevo chip M4 que lo hace todavía más potente. Perfecto para ti o para regalar estas fiestas, ¡por menos de 900€!

Lo más destacado de este portátil Apple

Autonomía de hasta 18 horas para dejarte el cargador en casa.

Rendimiento muy fluido, incluso con varias apps funcionando a la vez.

Diseño muy ligero que no pesa nada.

Integración con Apple Intelligente que facilita la vida en las tareas diarias.

¿Por qué elegir este MacBook Air vs. otros portátiles?

MacBook Air2

El Apple MacBook Air M4 es un portátil que tiene muchos puntos fuertes, y uno de los más evidentes es la manera de aprovechar todos los recursos. Lo que notarás si has tenido otros portátiles de Apple es el nuevo chip M4, con una CPU de 10 núcleos y GPU de 8 núcleos. Todo esto hace que el portátil responda igual de bien en cualquier tarea, por exigente que sea.

La autonomía es otro aspecto a tener en cuenta, con 18 horas de uso y carga rápida de hasta el 50% en solo 30 minutos. La pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas acompaña con mil millones de colores. Y si tienes otros dispositivos Apple, podrás crear tu propio ecosistema y conectarlos entre sí. ¡Chollazo!

Preguntas frecuentes

¿Quieres resolver algunas dudas antes de comprarte este MacBook Air? Las respondemos a continuación.

¿Para qué tipo de usuario es ideal un MacBook Air?

Para estudiantes, profesionales, creadores de contenido y cualquier usuario que busque buena autonomía, portabilidad y un rendimiento estable.

¿Es suficiente el MacBook Air M4 para trabajar con varias apps a la vez?

Sí, gracias a sus 16 GB de memoria unificada y al chip M4. La multitarea es uno de los puntos fuertes de este portátil, incluso con apps exigentes.

¿Cuántas horas reales dura la batería del MacBook Air?

Puede alcanzar las 18 horas de autonomía, así que podrás trabajar durante todo el día sin depender del cargador.

¿Se pueden conectar monitores externos?

Sí, permite conectar hasta dos monitores externos con una resolución de hasta 6K a 60 Hz, ideal para trabajar con varias pantallas a la vez.

¿Es para ti? Si trabajas, estudias o necesitas un portátil en tu día a día, el MacBook Air M4 es una buena inversión que te va a durar todos los años que quieras. Y todavía más ahora que está rebajado a menos de 900€. ¡Nos encanta!

