Esta es la mesa de Ikea más versátil: la puedes colocar en el salón, la cocina o una habitación infantil

Cuando eliges un mueble para tu casa, seguro que te fijas en muchísimas cosas, que van desde la estética hasta la calidad de los materiales o el precio. ¿Piensas también en si ese mueble es versátil? Por ejemplo, si esa mesa que compres te va a servir para varios espacios, incluso si seguiría teniendo sentido si un día decides cambiar el color de las paredes de tu casa.

La funcionalidad debería ser un requisito más en la lista a la hora de elegir muebles, y por eso hemos fichado la mesa LISABO de Ikea. Una opción sencilla, 'básica' y que queda de maravilla en cualquier estancia. Y lo mejor es que se ha colado en la sección Special Prices de Ikea y ahora está rebajada a menos de 140€ solo por tiempo limitado. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de esta mesa de Ikea en oferta

Tamaño perfecto para cuatro personas sin ocupar demasiado espacio.

Fabricada con materiales naturales que le dan calidez a cualquier espacio.

Estructura resistente pensada para el uso diario.

Montaje rápido y sencillo en unos minutos.

Mesa de chapa fresco LISABO de Ikea

Mesa ikea lisabo

La mesa LISABO de Ikea tiene todo lo que le podemos pedir a un mueble de estas características. Para empezar, un tablero de chapa de fresno con patas de abedul macizo que hacen que sea un conjunto ligero a la vista y sólido en el día a día. Además, es una madera dura y resistente que con el tiempo 'cambia' a un tono más cálido.

Una curiosidad sobre esta mesa: está inspirada en el diseño aeronáutico y por eso en su interior utiliza un núcleo ligero en forma de acordeón que reduce la cantidad de material sin afectar a la estabilidad. Y con unas medidas de 140 x 78 cm y una altura de 74 cm.

Ideas para colocar esta mesa en tu casa

Lo mejor de esta mesa de chapa de fresno es que la puedes colocar en cualquier espacio. Aquí van algunas ideas:

En la cocina, como mesa principal para el día a día.

Queda de maravilla en el comedor de los pisos más pequeños o como apoyo en estancias abiertas.

La puedes utilizar para montar una pequeña oficina o una mesa de trabajo en casa.

Ideal para las habitaciones infantiles o para tener un espacio creativo y para hacer manualidades en casa.

Por menos de 140€, tienes una de las mesas de Ikea más versátiles para tu hogar. Además de esta versión, también está disponible en color negro.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.