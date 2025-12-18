No tienes que subir la calefacción en casa, solo aprender a elegir un buen edredón

La mayoría de hogares cometen el mismo error cuando bajan las temperaturas y es subir la calefacción un par de grados. A veces, puede estar justificado si la casa está muy fría o llevas varios días fuera, pero no hace falta tenerla encendida toda la noche. Si pasas frío cuando te metes en la cama, ¿has pensado en que quizá tu edredón tiene la culpa?

No todos los productos que tienen la etiqueta de 'nórdico' realmente lo son y abrigan como tal. Es lo mismo que pasa con los abrigos o las chaquetas. Por eso, tienes que fijarte en los materiales, en el tiempo de relleno y en la manera que tiene de retener el calor. Solo así estarás haciendo una buena inversión, y ya te adelantamos que el edredón cálido FJÄLLARNIKA de Ikea lo es. Además, ahora tiene un 20% de descuento solo por tiempo limitado.

Lo mejor de este edredón cálido de Ikea

Relleno natural de plumas y plumón que regula la temperatura corporal.

Costuras internas que atrapan el calor y evitan zonas frías.

Tejido de algodón suave muy agradable al contacto con la piel.

Deja una sensación calentita sin pesar demasiado.

¿Qué tiene de especial el edredón FJÄLLARNIKA?

edredon fjallarnika

El edredón cálido FJÄLLARNIKA de Ikea es un básico que tienes que tener en tu cama este invierno si eres friolero y te gusta dormir con varias capas. El relleno está hecho con un 90% de plumas de pato y un 10% de plumón, dos materiales con muy buena capacidad para retener el calor. Eso sí, al mismo tiempo permiten que el cuerpo respire durante la noche.

Una de las claves es que tiene las paredes internas cosidas. Esto evita que el relleno se desplace y al mismo tiempo crea pequeñas cámaras de aire que ayudan a mantener una buena temperatura durante toda la noche. Y por fuera, el tejido es de algodón con 252 hilos por pulgada, así que es resistente y muy suave al tacto.

Consejos para elegir un buen edredón este invierno

Si quieres comprar un buen edredón este invierno, toma nota de estos tips para acertar:

Los materiales naturales, como las plumas o el plumón, ayudan a regular mucho mejor la temperatura y evitan la sensación de calor a mitad de la noche.

Las costuras internas crean compartimentos que distribuyen mucho mejor el calor.

Cuidado con el mantenimiento, porque si un edredón se puede lavar a 60ºC y secar en la secadora, te va a facilitar la vida.

¿Conocías estos trucos? Si no quieres romperte la cabeza buscando el edredón perfecto, este que hemos fichado en Ikea lo es y además está rebajado.

