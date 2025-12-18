La nevera para cosméticos es un regalo beauty que arrasa esta Navidad: ¿merece la pena?

Si estás metida en el mundo beauty y consumes este tipo de contenido en redes sociales, seguro que te has encontrado con la mítica nevera para guardar los cosméticos. Quizá incluso has pensado que es un capricho, pero tiene bastante sentido para ti o para regalar a una fan de la belleza esta Navidad. El motivo es que hay muchos productos que funcionan mejor cuando se conservan en frío.

Por ejemplo, algunos sérums de Vitamina C tienen que estar a baja temperatura para que no se oxiden. Los contornos de ojos o las mascarillas calmantes dejan una sensación mucho mejor si están a baja temperatura. Por tanto, no nos sorprende que la nevera para cosméticos TE-45 de Flamingueo sea una de las más vendidas del momento, y ahora está rebajada un 40% en la Semana Web de MediaMarkt.

Beneficios de tener una nevera para cosméticos

Conserva mejor los productos sensibles a las altas temperaturas.

Mejora la sensación de frescor al aplicar cremas y contornos.

Reduce la inflamación de la piel, sobre todo en la zona de las bolsas y ojeras.

Evita que tengas que mezclar cosméticos con alimentos en una nevera convencional.

Razones para comprar (o regalar) esta nevera de Flamingueo

Nevera maquillaje flamingueo

La nevera para cosméticos TE-45 de Flamingueo es un regalazo para una fan de la belleza. Primero, llama mucho la atención su diseño retro y compacto que queda de maravilla en el baño, el dormitorio e incluso en un tocador. Tiene unas dimensiones de 30 x 27 x 19 cm, un peso de solo 2,25 kilos y una capacidad de 6,5 litros.

Tiene una balda extraíble que permite adaptar el interior según el tamaño de los envases, un pequeño compartimento en la puerta y un espejo con luz LED integrado en la puerta. Puede alcanzar temperaturas de hasta 20ºC por debajo de la temperatura ambiente y también es apta para utilizar en modo caliente (hasta 65ºC).

¿Qué es la Semana Web de MediaMarkt?

MediaMarkt ha lanzado este 17 de diciembre la promoción especial Semana Web, que se alargará hasta el próximo 26 de diciembre a las 9:00 horas. Igual que tienen descuentos en marcas concretas o en selecciones de productos, en esta ocasión han recopilado las mejores ofertas en tecnología.

Por eso, solo durante las ofertas de la Semana Web de MediaMarkt vas a encontrar chollos en cuidado personal (como esta nevera para cosméticos), electrodomésticos, informática, smartphones, hogar y muchos más dispositivos. Los descuentos ya están aplicados sobre el precio final, así que solo tienes que añadirlos al carrito ¡y a disfrutar!

Esta nevera para cosméticos de Flamingueo es una de las más vendidas y utilizadas en redes sociales, y ahora cuesta menos de 45€ en la Semana Web de MediaMarkt. ¡Aprovecha!

