Cupón descuento Holafly 2025: ahorra un 5% en tu eSIM para viajar con el código ELESPAÑOL

¿Imaginas viajar al extranjero sin conexión a internet? Hoy en día, estar conectados es casi tan importante como comprar los vuelos o reservar el alojamiento. La mejor alternativa para activar tus datos móviles en cualquier lugar del mundo sin preocuparte por la factura es la eSIM internacional de Holafly. Además, ahora puedes comprar tu plan de datos con un 5% de descuento con el cupón Holafly ELESPAÑOL.

Con la eSIM de Holafly podrás acceder a internet en más de 160 países, con buena cobertura y el plan de datos que de verdad necesitas. A continuación, te contamos cómo aprovechar el descuento de Holafly y por qué deberías tener en cuenta su eSIM internacional para tu próximo viaje.

¿Qué es Holafly y por qué más de 10 millones de viajeros utilizan su eSIM?

mejor eSIM holafly ee1

Holafly es uno de los principales proveedores de eSIM internacionales para viajar a más de 160 países del mundo sin necesidad de comprar una tarjeta SIM física, sin pagar el roaming internacional ni depender de una red Wi-Fi pública. Es tan fácil como comprar el mejor plan de datos, escanear el código QR que vas a recibir y tendrás acceso a internet en cuanto pongas un pie en tu destino.

Más de 10 millones de viajeros en todo el mundo han utilizado ya la eSIM internacional de Holafly .

. Datos ilimitados en la mayoría de destinos.

Puedes conservar tu SIM física en el móvil, así que mantienes en todo momento tu número para WhatsApp o llamadas.

Soporte disponible 24/7 en español.

Código promocional Holafly para ahorrar en tu eSIM para viajar

Si vas a viajar al extranjero esta Navidad o ya tienes reservado un viaje para 2026, tienes que aprovechar el código promocional Holafly ELESPAÑOL para ahorrarte un 5% en cualquier plan de datos.

No hace falta que viajes este mes para aprovechar el cupón Holafly 2025, porque puedes comprar ahora tu plan de datos y activarlo más adelante (justo antes de viajar). Además, este 5% es válido para los más de 160 destinos en los que funciona la eSIM internacional de Holafly.

Cómo usar el cupón Holafly paso a paso

mejor eSIM holafly ee2

Comprar e instalar esta eSIM para viajar es bastante sencillo, igual que aplicar en Holafly el código de descuento del 5%. Sigue estos pasos:

Entra en la web de Holafly. Elige el destino, la duración de tu viaje y añade la eSIM al carrito. En el último paso del proceso de compra, al elegir el método de pago, introduce el cupón Holafly ELESPAÑOL en el campo 'Código descuento'. Comprueba que se ha aplicado correctamente el 5% de descuento antes de darle a pagar.

En unos minutos, recibirás toda la información de tu compra por correo electrónico, incluido el código QR que tienes que escanear para comenzar el proceso de activación de tu eSIM para viajar. ¡Así de fácil!

Beneficios de Holafly vs. otras eSIM internacionales

La facilidad de uso, la buena cobertura en todo el mundo y ahora también el código del 5% de descuento son los principales beneficios de Holafly frente a otros proveedores. Esto es lo que diferencia su servicio:

Planes flexibles y a medida para pagar por lo que realmente consumas, y datos ilimitados en la mayoría de destinos.

Activación instantánea con solo escanear un QR y conexión automática en destino sin configurar nada.

Atención al cliente con soporte en español para resolver cualquier duda antes o durante el viaje.

Política de reembolso flexible durante 6 meses para solicitar una devolución si cambian los planes.

Opiniones sobre Holafly: ¿qué dicen los clientes?

mejor eSIM holafly ee3

Más de 10 millones de personas han viajado ya con una eSIM de Holafly. Además, con una valoración de 4,6/5 estrellas, los viajeros confirman todo lo que ya te hemos contado en más de 72.000 opiniones en Trustpilot.

"Usé la tarjeta SIM en 5 países y funcionó perfecto en todos. La recomiendo al 100%, superpráctica para viajar", escribe Facundo. Muchos usuarios destacan también la paciencia, eficiencia y amabilidad del equipo de atención al cliente para resolver dudas o resolver problemas.

"Holafly es la mejor opción que encontré para estar comunicado las 24 horas. En países de Asia, sobre todo en China, que el Wi-Fi local no permite comunicarse. Con la eSIM, tuve servicio completo todos los días contratados", añade Eduardo.

Alternativas a Holafly para viajar al extranjero

En el mercado, también existen otras alternativas a Holafly (aunque sea líder en eSIM para viajar) que encajan bien con ciertos perfiles de usuario y destinos:

Airalo : tienen planes de datos bastante económicos en algunos países, aunque son limitados. Si usas mucho internet o el viaje se alarga, terminarás pagando mucho más.

: tienen planes de datos bastante económicos en algunos países, aunque son limitados. Si usas mucho internet o el viaje se alarga, terminarás pagando mucho más. Ubigi : es una eSIM interesante para viajar en coche por varios países. Eso sí, la oferta de destinos es más limitada fuera de Europa.

: es una eSIM interesante para viajar en coche por varios países. Eso sí, la oferta de destinos es más limitada fuera de Europa. Nomad eSIM: ideal para nómadas digitales, personas que viajan mucho o que enlazan varios destinos. Los planes regionales son bastante flexibles, pero el chat de atención al cliente a veces no está disponible y toca esperar a que un agente responda por correo electrónico.

Consejos para sacarle partido a la eSIM de Holafly

mejor eSIM holafly ee4

Si es la primera vez que compras una eSIM de Holafly, tienes que tener en cuenta algunos tips de expertos para sacarle partido al plan de datos y que tu viaje sea todavía mejor.

Confirma que tu smartphone sea compatible con una eSIM (la mayoría de móviles modernos lo son).

Instala y activa la eSIM un día o unas horas antes del viaje para evitar imprevistos.

No pierdas ni borres el email con el código QR.

Elige el plan de datos que mejor se adapte al viaje. Si vas a viajar por varios países, lo recomendable es un plan regional o global para no tener que cambiar de eSIM cuando cruces la frontera.

Aplica el código promocional Holafly ELESPAÑOL para comprar tu plan de datos con un 5% de descuento.

Preguntas frecuentes sobre el código descuento Holafly

Ya sabes cómo usar el cupón Holafly y cómo instalar tu eSIM, ¿sigues teniendo dudas? Consulta las preguntas más frecuentes.

¿Cuál es el código descuento de Holafly y cuánto puedo ahorrar?

El cupón Holafly es ELESPAÑOL y si lo aplicas justo antes de finalizar la compra, podrás ahorrar un 5% de descuento en el plan de datos que elijas.

¿El cupón Holafly 2025 es válido para todos los destinos?

Sí. Lo puedes utilizar en los más de 160 países en los que funciona la eSIM internacional de Holafly, y también en planes globales o regionales.

¿Puedo usar el código descuento aunque viaje más adelante?

Sí. No hace falta que utilices el plan de datos inmediatamente. Puedes aprovechar ahora el 5% de descuento para la compra y activar la eSIM más adelante.

¿El descuento Holafly es compatible con otras promociones?

No, solo puedes aplicar un cupón por compra. Lo que sí puedes hacer es utilizarlo junto con promociones de Holafly, como el pasado Black Friday o cualquier otra oferta estacional.

Por todo esto, más de 10 millones de viajeros en todo el mundo han utilizado alguna vez en sus viajes la eSIM de Holafly (y repiten). Es la manera más cómoda de viajar, con un precio cerrado por la conexión a internet y sin llevarte sorpresas con el roaming. Aplica ahora el cupón ELESPAÑOL para conseguir un 5% de descuento para viajar a cualquier destino.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.