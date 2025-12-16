Ocupa menos que un neceser y te va a salvar todos tus looks esta Navidad

Si vas a pasar la Navidad fuera de casa, ya sea en otro país, en casa de un familiar o en el pueblo de tus padres, necesitarás llevarte tus outfits en una maleta. ¿Y si se arrugan? La solución a ese problema es llevar siempre una plancha de vapor en la maleta, porque ocupa menos que un neceser y te va a permitir eliminar las arrugas de tus prendas en segundos.

Estos dispositivos son relativamente nuevos, pero han llegado a nuestra vida para quedarse. No compiten con las planchas tradicionales en sesiones de planchado más largas, pero sí que ganan por goleada cuando solo necesitas eliminar alguna arruga e incluso refrescar las prendas antes de salir de casa. AEG sabe que te va a venir muy bien, y por eso ha rebajado la plancha de vapor AEG Delicate en sus ofertas de Navidad, ¡cuesta menos de 50€!

Lo mejor de este producto

Tamaño compacto que puedes llevar perfectamente en la maleta o una bolsa.

Vapor continuo que elimina arrugas sin tabla de planchar.

Uso seguro incluso en tejidos delicados.

Ideal para utilizar a diario o en ocasiones especiales.

Así es la plancha de vapor AEG Delicate 7000

plancha de vapor AEG Delicate

La plancha de vapor AEG Delicate es un dispositivo vertical que es comodísimo para las fiestas y también para el resto del año. Tiene una potencia de 1400 W que genera vapor continuo para acabar con las arrugas más profundas en segundos. Es ideal en muchas situaciones, pero sus prestaciones destacan de verdad cuando tienes prisa y necesitas un retoque rápido justo antes de salir de casa.

El golpe de vapor alcanza hasta 24 g/min, que se traduce en un vapor constante que suelta las fibras de la ropa y hace que desaparezcan las arrugas. Además, la suela de cerámica GLISSUM 30 se desliza fácilmente por cualquier tejido (aunque sea delicado).

Cómo utilizar una plancha vertical paso a paso

Utilizar una plancha vertical es facilísimo, aunque planchar en una tabla de toda la vida no sea tu punto fuerte:

Cuelga las prendas en una percha o extiéndela sobre una superficie plana. Enciende la plancha de vapor y espera unos segundos a que se caliente. Desliza la suela suavemente por la prenda de arriba hacia abajo y sin presionar. El calor y la humedad eliminan las arrugas. Si hay prendas más delicadas o con arrugas más marcadas, insiste unos segundos más en esa zona. Repite con toda la ropa que necesites.

¿Imaginabas que sería tan sencillo? Esta plancha de vapor AEG es una de las más completas del mercado, y ahora está rebajada a menos de 50€ solo durante las ofertas de Navidad. ¡Imprescindible!

