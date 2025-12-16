Adiós a la cocina manual: este robot Cecotec con autodispensador de alimentos hará más cómoda tu Navidad

Si esta Navidad te toca ser anfitrión y celebrar en casa alguna comida o cena navideña, seguro que ya has empezado a pensar en el menú. ¿Quieres sorprender a los tuyos sin complicarte demasiado? Entonces, necesitas un robot de cocina que te eche una mano, sin importar si vas a hacer carne, pescado o lo tuyo es la repostería.

Sea cual sea la necesidad que busques cubrir, tienes que fichar el robot de cocina Mambo CooKing Total Gourmet de Cecotec, el primer robot de cocina del mundo con autodispensador de alimentos. Pero hay una cosa todavía mejor, y es que lo puedes comprar con un 21% de descuento en el Día sin IVA de MediaMarkt, activo solo hasta el 16 de diciembre a las 9:00 horas.

Puntos fuertes de este robot de cocina

Incluye autodispensador de alimentos que añade los ingredientes en el momento perfecto.

Capacidad de 4,5 litros para cocinar para varias personas.

Puedes hacer hasta 4 elaboraciones al mismo tiempo.

Pantalla táctil de 7'', conexión Wi-Fi y más de 1.000 recetas gratis.

¿Qué tiene de especial el Mambo CooKing Total Gourmet de Cecotec?

Mambo CooKing Total Gourmet Cecotec

El robot de cocina Mambo CooKing Total Gourmet de Cecotec llega a tu casa para quitarte trabajo en la cocina y ayudarte a conseguir platos todavía mejores. La característica más destacada (y novedosa) es el sistema ChefCrown, que permite introducir los ingredientes en sus seis compartimentos y dejar que el robot se encargue de dosificarlos en cada paso de la receta.

Tiene 2200 W de potencia, 19 velocidades y una jarra Victory de acero inoxidable con 4,5 litros de capacidad. La conclusión es que este robot de cocina Cecotec en oferta se adapta a masas, cremas, guisos, postres, salsas y todo lo que imagines. Y si te quedas sin ideas, podrás tirar de sus más de 1.000 recetas incluidas o buscar platos según los ingredientes que tengas en la nevera.

Opiniones de este robot de cocina Cecotec

"Robot muy completo con múltiples accesorios. Variedad de recetas y la posibilidad de dejar la comida preparada y que se cocine a la hora que quieras".

"Es muy útil e intuitivo. Me encanta poder realizar varias comidas y tan diferentes al mismo tiempo. Lo recomiendo al 100%".

"Es perfecto para hacer masas, repostería y comidas elaboradas. Tiene bastantes recetas que puedes adaptar a tu gusto".

Si eres cocinillas, este robot de cocina va a mejorar tus habilidades culinarias. Pero si detestas la cocina, va a hacer que te sientas como un chef profesional. ¡Aprovecha para llevártelo por menos de 500€ en el Día sin IVA de MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.