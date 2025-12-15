Olvídate del roaming: esta es la alternativa más cómoda para tener internet en cualquier país del mundo

¿Imaginas viajar al extranjero sin conexión a internet? Sin avisar a tu familia de que has llegado o sin saber cómo ir del aeropuerto al hotel. Impensable en el mundo en el que vivimos. Igual que lo es conectarte a la primera red Wi-Fi gratis que encuentres (con sus peligros) o tirar de roaming y llevarte un buen susto cuando te llegue la factura. La alternativa más cómoda para tener internet en cualquier rincón del mundo es la eSIM de Airalo, ¿quieres saber por qué?

Porque comprar e instalar una eSIM no te llevará más de 5 minutos, puedes navegar con buena cobertura estés donde estés y, lo más importante, sin las sorpresas que muchas veces nos llevamos por culpa del roaming. Si quieres saber cómo tener internet en el extranjero y por qué más de 20 millones de viajeros eligen la eSIM de Airalo. Y lo mejor es que si usas el código descuento en Airalo: ELESPANOL tendrás un 15% menos.

¿Qué es una eSIM y por qué la necesitas para viajar?

Una eSIM es una tarjeta SIM digital que va 'incrustrada' en un smartphone, se instala en unos pocos pasos y permite tener datos móviles internacionales, entre otras ventajas. Es decir, reemplaza a la tarjeta SIM de toda la vida cuando viajas y funciona en todos los dispositivos que sean compatibles con una eSIM (la mayoría de móviles modernos lo son).

Es tan sencillo como comprar el plan de datos que necesites para tu viaje e instalarlo en unos pocos pasos desde tu smartphone. Al llegar a tu destino, se conecta automáticamente a la red local, así que evitas tener que pagar por roaming o comprar una SIM local y podrás mantener tu número en WhatsApp. A lo que hay que sumar estos beneficios:

Tendrás internet en el extranjero desde que aterrices con planes 100% flexibles.

Con una eSIM para viajar, gestionas todo desde el móvil en pocos minutos, aunque no seas experto en tecnología.

Razones para elegir la eSIM de Airalo

Airalo tiene la mejor eSIM para viajes porque siempre podrás elegir el plan de datos que mejor se adapte a ti, con cobertura en un solo país, en toda una región o directamente en todo el mundo. Y pagar solo por los datos móviles internacionales que necesites.

Por ejemplo, es para ti si esta Navidad vas a hacer una escapada de fin de semana a cualquier país europeo, si tienes programado un viaje para el año que viene por varios países del Sudeste Asiático o vas a cumplir un sueño al viajar por fin a Estados Unidos. La principal razón por la que tantos viajeros eligen la eSIM de Airalo es que funciona en más de 200 ubicaciones, además:

Instalación inmediata con solo escanear un código QR. Lo puedes hacer antes de viajar para tener internet en el extranjero en cuanto aterrices.

Es la mejor alternativa al roaming , mucho más cómoda y más barata.

Solo necesitas un móvil compatible con eSIM para poder comprar un plan de datos.

Cómo instalar la eSIM de Airalo paso a paso

Muchos usuarios destacan que es la mejor eSIM para viajes por su facilidad de uso, tanto en destino como a la hora de comprarla e instalarla. Recuerda usar el código promocional ELESPANOL y disfruta de un 15% de descuento. Si no lo has hecho nunca o hasta hace un rato no sabías qué era una eSIM, solo tienes que seguir estos pasos:

Compra un plan desde la web de Airalo o su aplicación, según el viaje y los datos que necesites. Escanea el código QR que vas a recibir o sigue las instrucciones desde la app. La eSIM de Airalo se activará en cuanto llegues a tu destino y te conectarás automáticamente a una red local compatible.

El proceso no te va a llevar más de 5 minutos, y con la eSIM de Airalo podrás viajar a cualquier rincón del mundo sin depender de una red Wi-Fi ni pagar los precios desorbitados del roaming internacional. ¡Más de 20 millones de personas ya lo utilizan!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.