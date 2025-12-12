Tu escritorio te está pidiendo este monitor todoterreno para jugar, ver películas y hacer home office

Solo se nos ocurre una cosa mejor que invertir en un buen monitor, y es hacerlo en uno 'todoterreno' que rinda bien en varias tareas. Si buscas una segunda pantalla para trabajar que también pueda ser televisión cuando te apetezca ver películas y espacio de juegos para ti o para tus hijos, ¡lo tenemos! Es el monitor MSI PRO MP271A E2 27'', un dispositivo con una valoración de 4,7/5 estrellas que está hecho para cubrir todas las necesidades.

Los avances en tecnología nos llevan a dispositivos cada vez más inteligentes y multifunción, para que no tengas que gastarte el doble. Además, PcComponentes se suma también a ese objetivo con sus ofertas en Regalos de Navidad 2025, pues han lanzado una selección de descuento de hasta el 40% para ahorrar en tus compras. Si te convence este monitor MSI (uno de los más vendidos de toda la plataforma), aprovecha para llevártelo por menos de 100€.

Lo más destacado de este producto

Panel IPS con colores optimizados para no perderte ni un solo detalle.

Diseño PerfectEdge sin bordes para una experiencia más inmersiva.

Frecuencia de 120 Hz para un uso fluido en vídeos, juegos y desplazamientos.

Función EyesErgo que protege la vista y reduce la fatiga ocular en sesiones largas.

Todos los usos que le puedes dar al monitor MSI PRO

monitor MSI

El monitor MSI PRO MP271A E2 27'' tiene un diseño gaming, pero está hecho para muchas funciones más. De hecho, sus 27 pulgadas ya son una buena carta de presentación, porque evita que tengas que ampliar o reducir constantemente el tamaño. Acompaña también su resolución FullHD y el brillo de 300 nits.

Si lo tuyo es el diseño gráfico o las tareas creativas, agradecerás la cobertura del 116% sRGB para que los colores se vean siempre naturales. Y si lo vas a usar también para juegos, los 120 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) hacen que las imágenes sean muy fluidas. Incorpora, además, unos altavoces con buena calidad que acompañan a la calidad de imagen.

Opiniones del monitor MSI PRO 27''

"Monitor grande, buena imagen, bordes muy finos para acoplar varios monitores. Montaje muy sencillo y rápido".

"El tamaño de la pantalla es ideal para hacer home office, el color va perfecto, la base con el compartimento para móvil es muy cómoda y el sonido va bien para el día a día. Lo recomiendo 100%".

"Nunca he disfrutado tanto de los gráficos de mi PS4. Además, para trabajar todo el día es muy bueno por su modo proteger la vista".

Por algo este monitor MSI Pro es uno de los más vendidos en PcComponentes. Aprovecha ahora que está rebajado a menos de 100€ en las ofertas de Navidad, porque va a ser una de las compras más inteligentes. ¡Chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.