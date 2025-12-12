Estos auriculares inalámbricos son potentes, cómodos y te demuestran por qué no necesitas unos AirPods

Si estás pensando en comprar unos auriculares inalámbricos, te vas a encontrar con los AirPods de Apple. Porque están por todas partes y tienen el respaldo de una de las mejores marcas de electrónica. Ahora bien, ¿son la única opción y todo el mundo los necesita? Para nada. En el mercado hay muchísimas opciones igual de potentes, cómodas y hasta con mejor autonomía. Y, sobre todo, mejor precio.

De hecho, no nos ha hecho falta buscar mucho para dar con los auriculares inalámbricos Beats Solo Buds. Son uno de los más vendidos del momento en MediaMarkt, están rebajados casi a mitad de precio en las ofertas de Navidad y demuestran por qué no necesitas unos AirPods. Eso sí, le hacen competencia desde dentro, porque Apple es propietaria de la marca Beats.

Las características más destacadas de este producto

Autonomía de 18 horas para usarlos durante todo el día (y más).

Ajuste ergonómico con boquillas inclinadas que mejora la comodidad y reduce las molestias.

Bluetooth de Clase 1 para una conexión más estable y con mejor alcance.

Transductores de doble capa que aportan un sonido más limpio y con menos microdistorsiones.

Auriculares inalámbricos Beats Solo Buds

Auriculares Beats Solo Buds

Los auriculares inalámbricos Beats Solo Buds tienen tantos puntos fuertes que no sabríamos por dónde empezar. Eso sí, lo que tienes que saber es que son compatibles tanto con Android como con iOS. Tienen una arquitectura interna optimizada para que el sonido llegue directo, con mejor calidad y graves muy potentes.

Se emparejan con cualquier dispositivo con un solo toque, mientras que el Bluetooth mejora la estabilidad y amplía el rango. Y si por casualidad estos auriculares inalámbricos Beats se te quedan sin batería, puedes cargarlos desde el móvil, la tablet on el portátil. Con una carga rápida de 5 minutos, tienes autonomía para 1 hora más.

¿Para quién son perfectos?

Podríamos decir que son los auriculares inalámbricos de Apple más baratos, aunque es Beats quien está detrás de ellos. Son ideales para cualquiera que haga un uso estándar, pero el perfil ideal es este:

Buscas una buena calidad de sonido sin gastarte un dineral.

Priorizas el tamaño y quieres un estuche que quepa en cualquier parte.

Tienes dispositivos Android e iOS en casa y quieres que estos auriculares inalámbricos sean compatibles con los dos.

Haces deporte y necesitas unos auriculares que se sujeten bien y sean resistentes al sudor.

¿Los quieres? Vas a alucinar con la calidad de sonido, lo cómodos que son y lo mucho que te dura la batería. Y lo mejor: si los compras rebajados ahora en MediaMarkt, te los llevas por menos de 50€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.