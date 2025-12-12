¿Adicto al café? Crea tu coffee corner en casa con esta cafetera 100% personalizable

Las cocinas modernas son espacios cada vez más funcionales, con mobiliario integrado, iluminación LED, compartimentos y ahora también un coffee corner. Si el café es tu bebida favorita y haces incluso un ritual a su alrededor, necesitas este pequeño rincón con una cafetera superautomática, granos de café, algún accesorio y varias tazas.

¿Y por qué una cafetera superautomática es mejor que una de cápsulas? Están de moda, porque permiten conseguir un café con un buen sabor y todo el aroma. La diferencia está en que estas máquinas muelen los granos del café, calculan la cantidad exacta y preparan una taza en unos pocos minutos. Si quieres una para tu coffee corner (o para cualquier rincón de tu encimera), aprovecha ahora que la cafetera Cremmaet Tempo de Cecotec está rebajada a menos de 500€.

Claves de esta cafetera superautomática

Pantalla táctil TFT de 7'' que permite personalizar tu bebida.

Bomba de 19 bares para una extracción equilibrada y con mucho aroma.

Función DIY para ajustar la cantidad del grano, el agua y la espuma perfecta.

Molinillo cerámico con 9 niveles que ayuda a adaptar la molienda a cada tipo de café.

¿Cómo es la cafetera Cremmaet Tempo de Cecotec?

La cafetera Cremmaet Tempo de Cecotec es una de las superautomáticas más avanzadas y completas que vas a encontrar. Tiene 1450 W de potencia y un sistema Thermoblock que alcanza la temperatura perfecta en poco tiempo, así que conseguirás cafés más consistentes en minutos. Además, en la pantalla incluye 13 recetas frías y calientes para prepararlas cuando quieras con solo un toque.

El molinillo cerámico hermético admite hasta 200 gramos de grano y conserva mejor el aroma. Si sueles tomar café de especialidad, vas a notar la diferencia. Y con el depósito de agua de 1,5 litros puedes preparar varias bebidas seguidas sin tener que rellenarlo constantemente.

Ideas para crear un coffee corner en casa

Si quieres crear un coffee corner en la cocina con esta cafetera superautomática, el primer paso es elegir el espacio en el que lo vas a montar. Lo ideal es reservar una pequeña estantería, una balda, una mesa auxiliar e incluso una esquina de la encimera. Añade:

Una bandeja para ordenar todos los accesorios.

Tus tazas favoritas (las más pequeñas para espresso y las más grandes para lattes y cappuccinos).

Un recipiente hermético para el café en grano.

Un pequeño organizador para cucharillas o cápsulas (si las usas).

Otros detalles que sumen sin recargar, como una pequeña lámpara, un cuadro con alguna frase cafetera, un tarro de galletas e incluso una tostadora, si tienes espacio.

Esta cafetera superautomática Cecotec tiene un diseño muy elegante y un acabado brutal para crear el mejor coffee corner en la cocina. ¡Ahora por 100€ menos!

