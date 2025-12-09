Los auriculares inalámbricos que todo el mundo quiere y que van a ser el regalo de Navidad estrella este 2025

Hacer un buen regalo de Navidad es más fácil de lo que crees. Si tu pareja, amigo o familiar hace mucho deporte al aire libre, va al gimnasio o se pasa el día escuchando música, el mejor regalo son unos buenos auriculares inalámbricos. Con más razón si todavía usa unos cascos con cable o tiene un modelo inalámbrico bastante básico. Sobre todo porque hemos fichado una oferta en PcComponentes a la que no vas a poder resistirte.

Esta semana han llegado las ofertas de Navidad a PcComponentes con descuentos de hasta el 40% para que no te quedes sin ideas y puedas sorprender a los tuyos con una selección brutal de dispositivos rebajados. Lo que más nos gusta es que los auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª generación vuelven a estar rebajados, y lo hacen con el precio más bajo de los últimos 30 días y con un descuento que no ha tenido ni durante el Black Friday ni el Cyber Monday. ¡Chollazo!

Aspectos destacados de este producto

Sonido tridimensional que mejora el audio de música, juegos y películas.

Autonomía mejorada con hasta 30 horas con el estuche de carga.

Incluye controles intuitivos con sensor de presión.

Resistentes al agua y al sudor para hacer deporte.

Se conectan rápido y fácil dentro del ecosistema Apple.

Auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª generación

Apple AirPods 3ª generación

No es la primera vez que los auriculares inalámbricos Apple AirPods 3ª generación están rebajados en PcComponentes, pero sí que tienen una de las ofertas más potentes que hayan tenido jamás. En este caso, es una tercera generación con un sonido mucho más envolvente y una experiencia de escucha más intuitiva. Además, tienen un diseño intraural ligero para llevarlos puestos durante todo el día sin dolor ni molestias.

El sonido espacial es una de las señas de identidad de estos AirPods, pues crea una sensación tridimensional que coloca cada elemento del audio en un punto distinto. Es decir, hace que escuchar música, ver películas o series sea lo más realista posible. Y a esto se le suma la ecualización adaptativa, sus 30 horas de autonomía con el estuche y la carga rápida.

Ofertas de Navidad en PcComponentes: ¿cómo aprovecharlas?

Después del Black Friday y del Cyber Monday, ¿pensabas que no podía haber mejores ofertas? La selección de Regalos de Navidad ya ha llegado a PcComponentes con descuentos de hasta el 40% en ordenadores, móviles, gaming, hogar y muchos más dispositivos para sorprender a los tuyos esta Navidad.

Si este año quieres ser original, vas a encontrar regalos para toda la familia y con ideas por menos de 100€, 60€ y hasta de 30€. Tiene hasta el 25 de diciembre para hacer tus compras, ¡así que aprovecha!

Estos auriculares inalámbricos Apple son un clásico y también un regalazo para quien se pase 24/7 escuchando música. Este 33% de descuento no va a durar mucho, ¡date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.