No es un robot de cocina, pero esta amasadora te abre un mundo nuevo de posibilidades para los menús navideños

Todavía quedan varias semanas para Navidad, pero deberías ir pensando en el menú de este año si no quieres dejarlo todo para el último momento. ¿Y sabes que no necesitas tener en casa un robot de cocina para conseguir resultados brutales? Ni tampoco pasarte horas en la cocina, al menos si tienes una amasadora en la cocina.

Hemos fichado un trucazo para preparar aperitivos, entrantes, primeros, segundos y hasta postres, y hasta lo puedes combinar con otros pequeños electrodomésticos que tengas en casa. Pero lo que de verdad te va a alegrar las fiestas es saber que la amasadora Orbegozo BA 3600 ahora está rebajada a menos de 20€ solo durante las ofertas del Cyber Monday de PcComponentes, que llegan a su fin este lunes.

Características top de esta amasadora

Potencia de 400 W para trabajar con masas y mezclas de cualquier consistencia.

5 niveles de velocidad con función turbo para la mejor precisión.

Incluye accesorios aptos para lavavajillas.

Las varillas de acero inoxidable mezclan mucho mejor y duran todo lo que quieras.

¿Qué hace especial a esta amasadora Orbegozo vs. otras?

amasadora Orbegozo BA

La amasadora Orbegozo BA 3600 te va a venir de maravilla ahora que estás pensando en los menús para estas fiestas, pero le vas a sacar muchísimo partido durante todo el año. Es muy ligera, manejable y fácil de utilizar, aunque no seas muy cocinillas. Además, incorpora un accesorio que amplía sus posibilidades para no tener que cambiar de electrodoméstico.

También nos llama la atención que pese a ser un modelo accesible en precio, incluye detalles propios de gamas más altas, como acabados en acero inoxidable, su potencia de 400 W, 5 niveles de velocidad y función turbo.

Ideas de recetas para Navidad con una amasadora

Quizá piensas que una amasadora no tiene tanto sentido en Navidad, pero aquí van algunas ideas de recetas originales que puedes preparar:

Mini focaccias aromáticas para abrir boca.

Si preparas cremas, quedan mucho más suaves al batirlas con este dispositivo.

Una masa de pan brioche salado es ideal para acompañar carnes y pescados.

Las amasadoras también te ayudan a preparar salsas libres de grumos y con la textura perfecta.

Su punto fuerte está en los postres, pues podrás preparar en casa Roscón de Reyes, bizcochos, galletas y hasta una mousse de chocolate.

¿Has cogido ideas para los menús de estas fiestas? Ya solo por el superprecio que tiene esta semana en PcComponentes merece mucho la pena, así que date prisa antes de que vuele la oferta. ¡Menos de 20€!

